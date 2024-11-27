В Новосибирске определили места для новых станций метро «Снегири» и «Родники»

Posted 27 ноября, 05:21
Published 27 ноября, 05:21
Modified 27 ноября, 05:23
Updated 27 ноября, 05:23
Согласно проектам планировки Калининского и Заельцовского районов, опубликованным на сайте мэрии Новосибирска, транспортно-пересадочный узел «Родники», включающий одноименную станцию метрополитена и остановки трамвая и автобуса, появится в районе пересечения Красного проспекта и улицы Тюленина. Аналогичный транспортный узел «Снегири» расположен на пересечении улиц Мясниковой и Тюленина с перспективной Ельцовской магистралью.
Станция «Родники» станет продолжением действующей Ленинской линии. А вот «Снегири» должны стать частью перспективной новой линии метрополитена, которая будет проходить по правобережью города. Новые станции предполагается построить до 2050 года.
Красный проспект до «Родников» предполагается продлить в срок до 2030 года.
Ранее мы рассказывали о том, что на проектные работы по продлению метрополитена Новосибирску из областного бюджета в 2025 году будет выделено 350 млн рублей. В целом же работы по строительству перспективных станций оценивают в 100 млрд рублей.