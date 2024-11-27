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Posted 27 ноября, 05:21

Published 27 ноября, 05:21

Modified 27 ноября, 05:23

Updated 27 ноября, 05:23

Станции должны построить до 2050 года

В Новосибирске определили места для новых станций метро «Снегири» и «Родники»

27 ноября 2024, 05:21
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Станции должны построить до 2050 года
Муниципалитет опубликовал проект планировки, в котором указаны новые транспортно-пересадочные узлы.

Согласно проектам планировки Калининского и Заельцовского районов, опубликованным на сайте мэрии Новосибирска, транспортно-пересадочный узел «Родники», включающий одноименную станцию метрополитена и остановки трамвая и автобуса, появится в районе пересечения Красного проспекта и улицы Тюленина. Аналогичный транспортный узел «Снегири» расположен на пересечении улиц Мясниковой и Тюленина с перспективной Ельцовской магистралью.

Здесь запланировано массовое строительство нового жильяЗдесь запланировано массовое строительство нового жилья
Здесь запланировано массовое строительство нового жилья. Фото: novo-sibirsk.ru

Станция «Родники» станет продолжением действующей Ленинской линии. А вот «Снегири» должны стать частью перспективной новой линии метрополитена, которая будет проходить по правобережью города. Новые станции предполагается построить до 2050 года.

Красный проспект до «Родников» предполагается продлить в срок до 2030 года.

Ранее мы рассказывали о том, что на проектные работы по продлению метрополитена Новосибирску из областного бюджета в 2025 году будет выделено 350 млн рублей. В целом же работы по строительству перспективных станций оценивают в 100 млрд рублей.

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#Метро#Карта#Строительство#Новые станции
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