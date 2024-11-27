В Новосибирске пострадавшие во взрыве газа посчитали приговор несправедливым

Posted 27 ноября, 04:38
Published 27 ноября, 04:38
Modified 27 ноября, 04:40
Updated 27 ноября, 04:40
Евгений Кавун и Ирина Урбах выслушали приговор по обвинению во взрыве газа в доме на Линейной. Трагический инцидент случился зимой 2023 года в доме №39. Тогда произошла утечка газа и часть подъезда обрушилась. Погибли 15 человек. Десятки пострадали.
Выяснилось, что Кавун и Урбах работали с газовым оборудованием за деньги, не числясь в профильной компании. Из-за их действий и случилась трагедия. Разбирательства шли больше года. Обвиняемым вынесли приговор. Каждому дали по 10 лет колонии.
Сами пострадавшие не согласны с приговором. Они считают, что виновных в инциденте гораздо больше, включая Облгаз. Также пострадавшим выплатили компенсации только за квадратные метры поврежденного жилища, а не за само уничтоженное имущество.