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Posted 27 ноября, 04:38

Published 27 ноября, 04:38

Modified 27 ноября, 04:40

Updated 27 ноября, 04:40

Дом снесли

В Новосибирске пострадавшие во взрыве газа посчитали приговор несправедливым

27 ноября 2024, 04:38
Фото: Михаил Зюков. atas.info. Дом снесли
Сюжет
Взрыв дома на ул. Линейной
В Новосибирске вынесли приговор лжегазовщикам: пострадавшие считают приговор несправедливым.

Евгений Кавун и Ирина Урбах выслушали приговор по обвинению во взрыве газа в доме на Линейной. Трагический инцидент случился зимой 2023 года в доме №39. Тогда произошла утечка газа и часть подъезда обрушилась. Погибли 15 человек. Десятки пострадали.

Выяснилось, что Кавун и Урбах работали с газовым оборудованием за деньги, не числясь в профильной компании. Из-за их действий и случилась трагедия. Разбирательства шли больше года. Обвиняемым вынесли приговор. Каждому дали по 10 лет колонии.

Сами пострадавшие не согласны с приговором. Они считают, что виновных в инциденте гораздо больше, включая Облгаз. Также пострадавшим выплатили компенсации только за квадратные метры поврежденного жилища, а не за само уничтоженное имущество.

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