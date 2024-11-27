В Новосибирске произошел кровавый дебош в подъезде дома

Ранее мигранты напали на двух девушек в Новосибирске. Они пристали к сибирячкам в кафе. Мужчины украли у них дорогой телефон. Мы уже писали, как водители частных автобусов нападают на экипажи муниципальных троллейбусов, отбивая пассажиров.