В Новосибирске произошел кровавый дебош в подъезде дома

Posted 27 ноября, 09:43
Published 27 ноября, 09:43
Modified 27 ноября, 09:45
Updated 27 ноября, 09:45
Инцидент произошел на улице Одоевского. В дом №1/10 зашли трое парней. Они поднялись на лифте. На кадрах видно, как компания улыбалась и выпивала спиртное.
Спустя время молодые люди с агрессией зашли в лифт. Один из них начал бить кулаками панель. Было много крови. Весь подъезд оказался красным. Медики оказали пострадавшему помощь.
Ранее мигранты напали на двух девушек в Новосибирске. Они пристали к сибирячкам в кафе. Мужчины украли у них дорогой телефон. Мы уже писали, как водители частных автобусов нападают на экипажи муниципальных троллейбусов, отбивая пассажиров.