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Posted 27 ноября, 09:43

Published 27 ноября, 09:43

Modified 27 ноября, 09:45

Updated 27 ноября, 09:45

У мужчины большие раны

В Новосибирске произошел кровавый дебош в подъезде дома

27 ноября 2024, 09:43
Фото: 1MI. У мужчины большие раны
В Новосибирске парни залили кровью весь подъезд, подробности сообщаются в соцсетях.

Инцидент произошел на улице Одоевского. В дом №1/10 зашли трое парней. Они поднялись на лифте. На кадрах видно, как компания улыбалась и выпивала спиртное.

Спустя время молодые люди с агрессией зашли в лифт. Один из них начал бить кулаками панель. Было много крови. Весь подъезд оказался красным. Медики оказали пострадавшему помощь.

Ранее мигранты напали на двух девушек в Новосибирске. Они пристали к сибирячкам в кафе. Мужчины украли у них дорогой телефон. Мы уже писали, как водители частных автобусов нападают на экипажи муниципальных троллейбусов, отбивая пассажиров.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Драка#Дом#Дебош#Подъезд#Кровь
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