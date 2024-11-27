В Новосибирске разыскивают желающего придумывать шутки за 60 тысяч в месяц

Posted 27 ноября, 10:32
Published 27 ноября, 10:32
Modified 27 ноября, 10:34
Updated 27 ноября, 10:34
На портале поиска вакансий в Новосибирске появилось предложение о сотрудничестве с продакшн-студией. От соискателя требуется писать закадровые тексты и придумывать шутки, подбирать актуальные мемы, в том числе англоязычные. Платить такому специалисту предлагают от 50 до 60 тысяч рублей ежемесячно.
От 45 тысяч готовы платить за заливку льда и постоянную поддержку катка в хорошем состоянии. Опыт работы от соискателя не требуется, только хорошие физические данные.
Самую высокую зарплату до 100 тысяч рублей ежемесячно предлагают за должность управляющего джус-барами. От сотрудника требуется контролировать работу баров со свежевыжатыми соками, а также работать с поставщиками.
Ранее в Atas.info рассказали, где в Новосибирске платят самые высокие зарплаты.