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Posted 27 ноября, 10:32

Published 27 ноября, 10:32

Modified 27 ноября, 10:34

Updated 27 ноября, 10:34

Стало известно о самых необычных вакансиях в Новосибирске

В Новосибирске разыскивают желающего придумывать шутки за 60 тысяч в месяц

27 ноября 2024, 10:32
Фото: 1MI. Стало известно о самых необычных вакансиях в Новосибирске
Стало известно о самых необычных вакансиях в Новосибирске. Так, в продакшн-студию ищут юмориста с зарплатой от 50 тысяч в месяц, заливщика льда и бармена на стойку с соками.

На портале поиска вакансий в Новосибирске появилось предложение о сотрудничестве с продакшн-студией. От соискателя требуется писать закадровые тексты и придумывать шутки, подбирать актуальные мемы, в том числе англоязычные. Платить такому специалисту предлагают от 50 до 60 тысяч рублей ежемесячно.

От 45 тысяч готовы платить за заливку льда и постоянную поддержку катка в хорошем состоянии. Опыт работы от соискателя не требуется, только хорошие физические данные.

Самую высокую зарплату до 100 тысяч рублей ежемесячно предлагают за должность управляющего джус-барами. От сотрудника требуется контролировать работу баров со свежевыжатыми соками, а также работать с поставщиками.

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