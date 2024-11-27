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Posted 27 ноября, 02:23

Published 27 ноября, 02:23

Modified 27 ноября, 02:25

Updated 27 ноября, 02:25

У медведя ДР

В Новосибирском зоопарке медведю Каю исполнилось 17 лет

27 ноября 2024, 02:23
Фото: Эмилия Губарева. atas.info. У медведя ДР
Медведь Кай отмечает свой праздник в Новосибирском зоопарке, сообщил зверинец.

27 ноября белый мишка Кай празднует свой День рождения. Ему стукнуло 17 лет. Жителей Новосибирска приглашают посмотреть на публичные кормления в 15:00. Там косолапого накормят различными лакомствами.

Как рассказали в зоопарке, посетители тоже могут преподнести медведю подарки: конусы и канистры из пищевого пластика самые любимые игрушки белого мишки.

Недавно свой 17-й год отпраздновала медведица Герда. Это спутница Кая, воспитавшая шесть детей. Также зверинец рассказал трогательную историю рождения тамаринов. Малыши потеряли маму, но их со временем приняла семья.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Животные#Зоопарк#Новосибирский зоопарк
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