В Новосибирском зоопарке медведю Каю исполнилось 17 лет

Posted 27 ноября, 02:23
Published 27 ноября, 02:23
Modified 27 ноября, 02:25
Updated 27 ноября, 02:25
27 ноября белый мишка Кай празднует свой День рождения. Ему стукнуло 17 лет. Жителей Новосибирска приглашают посмотреть на публичные кормления в 15:00. Там косолапого накормят различными лакомствами.
Как рассказали в зоопарке, посетители тоже могут преподнести медведю подарки: конусы и канистры из пищевого пластика самые любимые игрушки белого мишки.
Недавно свой 17-й год отпраздновала медведица Герда. Это спутница Кая, воспитавшая шесть детей. Также зверинец рассказал трогательную историю рождения тамаринов. Малыши потеряли маму, но их со временем приняла семья.