Ветеринар назвал тревожные звоночки в поведении питомцев

«Например, если у вас живет птица, она начинает вдруг выдирать из себя перья, вплоть до того, что лысая может быть, это действительно тоже признак стресса, нарушение целостности кожных покровов. И собачки, и кошки, и крысы, и хомяки могут себя расчесывать. Вроде никаких заболеваний нет кожных, паразитарных, инфекционных, аллергических, а просто, например, из себя клоками шерсть выдирают — это тоже может быть признаком стресса», — отметил он.