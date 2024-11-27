Ветеринар назвал тревожные звоночки в поведении питомцев

Posted 27 ноября, 05:12
Published 27 ноября, 05:12
Modified 27 ноября, 05:12
Updated 27 ноября, 05:12
Какие привычки в поведении являются нормальными, а какие могут быть признаком стресса или болезни рассказал ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков, пишет Pravda.Ru.
«Смотря какие домашние питомцы. Потому что, например, наиболее привычная фауна у нас — кошки и собаки. И поведенческие признаки у них разные. Собак мы с вами фактически дрессируем. Мы их воспитываем, учим знать команды, ходить в туалет. С кошками немного все попроще. Для нас это больше как эстетическое удовольствие. От кошки нам, например, достаточно, чтобы она ходила в туалет», — отметил он.
Он добавил, что есть поведенческие моменты, которые можно заметить от наших питомцев — это если они протестуют. Это, конечно, может быть признаком заболевания, стресса или социального дискомфорта.
«Например, мы хотим, чтобы кошка ходила в туалет, а она почему-то ходит на постель или на подушку. Тут два варианта: либо она боится, что ее выгонят, то есть все-таки испытывает какую-то тревогу, либо она считает, что, наоборот, мало на нее внимания обращают», — добавил Шеляков.
Проявления стресса, по мнению эксперта, очень разнообразные. У кошек это может быть идиопатический цистит — заболевание, вызванное стрессом. Это когда кошка начинает мочиться кровью без заболеваний почек и мочевого пузыря. Поведенческие признаки могут быть очень разнообразные: от непослушания до физиологических моментов. Например, понос от стресса может быть, идиопатический цистит — моча с кровью, отказ от еды.
Самый лучший антидепрессант — это внимание к животным. Им нужно уделять достаточное количество времени. Поведенческие моменты, стрессовые моменты должны купироваться, устраняться именно лаской, заботой, вниманием, любовью и исключением стрессовых факторов.
«Например, если у вас живет птица, она начинает вдруг выдирать из себя перья, вплоть до того, что лысая может быть, это действительно тоже признак стресса, нарушение целостности кожных покровов. И собачки, и кошки, и крысы, и хомяки могут себя расчесывать. Вроде никаких заболеваний нет кожных, паразитарных, инфекционных, аллергических, а просто, например, из себя клоками шерсть выдирают — это тоже может быть признаком стресса», — отметил он.