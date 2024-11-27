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Posted 27 ноября, 08:19

Published 27 ноября, 08:19

Modified 27 ноября, 08:58

Updated 27 ноября, 08:58

Новосибирские депутаты предложили не давать мигрантам вид на жительство

«Закончился контракт — пора домой»: новый закон усложнит получение вида на жительство

27 ноября 2024, 08:19
Фото: 1MI. Новосибирские депутаты предложили не давать мигрантам вид на жительство

Новосибирский депутат предложил не давать мигрантам вид на жительство

Новосибирский депутат Александр Аксененко предложил законопроект, который запретит трудовым мигрантам получить вид на жительство или гражданство РФ.

В новом законопроекте предлагается не давать мигрантам оставаться жить с семьей в России по истечению сроков действия трудового договора. Депутаты уверены, что работа не должна быть связана с получением ВНЖ и гражданства. Обеспечивать иностранных специалистом жильем и следить за сроками пребывания в стране должны компании, которые осуществляют их ввоз.

В предложенном законопроекте также указывается на необходимость запретить трудовым мигрантам ввозить родственников, детей и супруг. По заявлению инициаторов законопроекта, это должно решить проблему с появлением различных «гетто», предотвратить переполненность школ и больниц, а также конфликтны с местным населением.

В свою очередь, для тех, кто действительно желает получить гражданство РФ предлагается сдать экзамены, изучить культуру страны и встать на военный учет.

Напомним, ранее сообщалось, что за прошедшую неделю из Новосибирской области выехали более 10 тысяч иностранцев.

Более 7 тысяч мигрантов въехали в Новосибирскую область за неделю
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#София Самарина#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Мигранты#Сибирь#Работа
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