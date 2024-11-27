«Закончился контракт — пора домой»: новый закон усложнит получение вида на жительство

Posted 27 ноября, 08:19
Published 27 ноября, 08:19
Modified 27 ноября, 08:58
Updated 27 ноября, 08:58
В новом законопроекте предлагается не давать мигрантам оставаться жить с семьей в России по истечению сроков действия трудового договора. Депутаты уверены, что работа не должна быть связана с получением ВНЖ и гражданства. Обеспечивать иностранных специалистом жильем и следить за сроками пребывания в стране должны компании, которые осуществляют их ввоз.
В предложенном законопроекте также указывается на необходимость запретить трудовым мигрантам ввозить родственников, детей и супруг. По заявлению инициаторов законопроекта, это должно решить проблему с появлением различных «гетто», предотвратить переполненность школ и больниц, а также конфликтны с местным населением.
В свою очередь, для тех, кто действительно желает получить гражданство РФ предлагается сдать экзамены, изучить культуру страны и встать на военный учет.
Напомним, ранее сообщалось, что за прошедшую неделю из Новосибирской области выехали более 10 тысяч иностранцев.