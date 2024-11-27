«Закончился контракт — пора домой»: новый закон усложнит получение вида на жительство

В новом законопроекте предлагается не давать мигрантам оставаться жить с семьей в России по истечению сроков действия трудового договора. Депутаты уверены, что работа не должна быть связана с получением ВНЖ и гражданства. Обеспечивать иностранных специалистом жильем и следить за сроками пребывания в стране должны компании, которые осуществляют их ввоз.