Житель Новосибирска ответит за смертельное ДТП на Кузбассе

Posted 27 ноября, 03:11
Published 27 ноября, 03:11
Modified 27 ноября, 03:13
Updated 27 ноября, 03:13
ДТП случилось этим летом в Кемеровской области. Обвиняемый ехал по Московскому проспекту. Он нарушил правила ПДД и не уступил дорогу другому автомобилисту. Из-за удара вторую машину отбросило на металлический забор.
В результате, погиб водитель, который двигался по сигналу светофора. Он скончался в больнице. Было возбуждено дело по факту нарушения правил движения, повлекшее смерть 66-летнего сибиряка. Расследование шло несколько месяцев. Виновнику вынесли приговор. За гибель 66-летнего мужчины он может отсидеть пять лет. Финальную точку поставит суд.
На Октябрьском мосту произошло смертельное ДТП. Там молодой парень потерял управление и погиб.