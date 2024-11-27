Житель Новосибирска ответит за смертельное ДТП на Кузбассе

В результате, погиб водитель, который двигался по сигналу светофора. Он скончался в больнице. Было возбуждено дело по факту нарушения правил движения, повлекшее смерть 66-летнего сибиряка. Расследование шло несколько месяцев. Виновнику вынесли приговор. За гибель 66-летнего мужчины он может отсидеть пять лет. Финальную точку поставит суд.