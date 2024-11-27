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Posted 27 ноября, 03:11

Published 27 ноября, 03:11

Modified 27 ноября, 03:13

Updated 27 ноября, 03:13

Мужчина погиб

Житель Новосибирска ответит за смертельное ДТП на Кузбассе

27 ноября 2024, 03:11
Фото: Изображение Midjourney. Мужчина погиб
На территории Кемеровской области произошло смертельное ДТП: за гибель человека ответит новосибирец, сообщили в МВД.

ДТП случилось этим летом в Кемеровской области. Обвиняемый ехал по Московскому проспекту. Он нарушил правила ПДД и не уступил дорогу другому автомобилисту. Из-за удара вторую машину отбросило на металлический забор.

В результате, погиб водитель, который двигался по сигналу светофора. Он скончался в больнице. Было возбуждено дело по факту нарушения правил движения, повлекшее смерть 66-летнего сибиряка. Расследование шло несколько месяцев. Виновнику вынесли приговор. За гибель 66-летнего мужчины он может отсидеть пять лет. Финальную точку поставит суд.

На Октябрьском мосту произошло смертельное ДТП. Там молодой парень потерял управление и погиб.

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