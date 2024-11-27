Жители Хилка в Новосибирске пожаловались на дым от сжигания отходов

Posted 27 ноября, 10:59
Published 27 ноября, 10:59
Modified 27 ноября, 11:01
Updated 27 ноября, 11:01
Жители домов в районе улиц Хилокская и Малыгина встревожены клубами черного дыма, который поднимается с территории ООО «Русагро» — там утилизируют промышленные отходы. Активисты сняли дым на камеру мобильного телефона. Люди утверждают, что подобную картину наблюдают третий год — якобы, там сжигают биологические материалы и медицинские отходы. Горожане неоднократно обращались в различные надзорные инстанции, но безрезультатно.
Директор «Русагро» Алексей Романов заявляет, что никакого превышения нормативов по вредным веществам в выбросах нет. По его словам, только в 2022 году предприятие пять раз проверяла комиссия из прокуратуры.
По мнению Романова, ситуацию вокруг предприятий нагнетают специально некие конкуренты. Однако, о каких конкурирующих компаниях может идти речь, директор «Русагро» не сообщил, пишет издание «Прецедент».
Дома на улице Малыгина признаны аварийными и должны быть расселены. Однако произойдет это не скоро, что возмущает местных жителей. Люди умирают, так и не дождавшись переселения в достойное жилье.