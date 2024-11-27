Жители Хилка в Новосибирске пожаловались на дым от сжигания отходов

Жители домов в районе улиц Хилокская и Малыгина встревожены клубами черного дыма, который поднимается с территории ООО «Русагро» — там утилизируют промышленные отходы. Активисты сняли дым на камеру мобильного телефона. Люди утверждают, что подобную картину наблюдают третий год — якобы, там сжигают биологические материалы и медицинские отходы. Горожане неоднократно обращались в различные надзорные инстанции, но безрезультатно.