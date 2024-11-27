Жители Новосибирска узнали свою среднюю зарплату — ее размер перевалил за 72 тыс

Наиболее высокая зарплата у тех новосибирцев, кто занят «деятельностью в области информации и связи» — 134 602 рубля. Меньше всего в регионе платят сотрудникам гостиниц и предприятий общепита. Там в среднем зарплата составляет 43 730 рублей.