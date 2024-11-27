Жители Новосибирска узнали свою среднюю зарплату — ее размер перевалил за 72 тыс

Posted 27 ноября, 06:14
Published 27 ноября, 06:14
Modified 27 ноября, 06:16
Updated 27 ноября, 06:16
Согласно статистическим данным за первые 9 месяцев текущего года, самые высокие зарплаты в Сибири у жителей Красноярского края — среднестатистический красноярец в месяц получает 89 836 рублей. Затем в рейтинге идут Иркутская, Кемеровская и Томская области.
«Во многом это объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента», — так обосновывает высокий уровень зарплат в тройке регионов-лидеров Новосибирскстат, отчет которого изучил корреспондент Atas.Info.
Замыкает пятерку Новосибирская область со среднемесячной зарплатой чуть более 72 тысяч рублей. Это ниже среднего показателя в целом по Сибири, который составляет 73 964 рублей.
Наиболее высокая зарплата у тех новосибирцев, кто занят «деятельностью в области информации и связи» — 134 602 рубля. Меньше всего в регионе платят сотрудникам гостиниц и предприятий общепита. Там в среднем зарплата составляет 43 730 рублей.
Регионом-аутсайдером по размеру заработка стал Алтайский край, где средняя зарплата составляет 51 899 рублей.
Ранее мы рассказывали о том, каким специалистам в Новосибирске работодатели готовы платить более 100 тысяч рублей в месяц, и какими навыками должны обладать эти профессионалы.