atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 27 ноября, 11:23

Published 27 ноября, 11:23

Modified 27 ноября, 11:25

Updated 27 ноября, 11:25

Работа специалистов

Зловонные трубы на реке Тула: в Новосибирске перекрыли загрязняющие стоки

27 ноября 2024, 11:23
Фото: Мэрия Новосибирска. Работа специалистов

В Новосибирске перекрыли зловонную трубу на реке Тула

В Новосибирске начали ликвидацию незаконных сточных труб, через которые неочищенные отходы попадали в реку Тулу — важный приток Оби. По данным Минприроды, закрыты два первых коллектора на улицах Беловежской и Петухова. До конца года планируется закрыть еще три.

Река Тула протяжённостью 72 километра давно находится в центре внимания экологов. С 2021 года в черте города выявлено более 50 точек загрязнения. По словам заместителя начальника управления контрольно-надзорной деятельности Минприроды Светланы Гараниной, сброс сточных вод без очистки и разрешительных документов запрещён. Однако нарушения продолжаются, причём в них подозреваются как предприятия и управляющие компании, так и частные домовладельцы.

Тампонирование коллекторов — это радикальный, но действенный метод борьбы с нарушителями. Как пояснили специалисты, после перекрытия труб сточные воды начинают возвращаться к владельцам, что облегчает их выявление. Это стимулирует собственников обращаться за получением разрешений или модернизировать свои системы водоочистки.

С бывшего гендиректора «Экологии-Новосибирск» взыскали 10 млн
Узнать подробнее
Читайте также:
Новосибирская область вошла в топ-15 регионов с ужасной экологиейНовосибирский министр ЖКХ получил предостережение из-за мусораМикропластик в Оби: ученые исследовали пляжи Новосибирска на загрязнение
#Алина Гурицкая#Общество#Экология#Новосибирск#Загрязнение#Нарушения#Река Тула
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика