Зловонные трубы на реке Тула: в Новосибирске перекрыли загрязняющие стоки

Posted 27 ноября, 11:23
Published 27 ноября, 11:23
Modified 27 ноября, 11:25
Updated 27 ноября, 11:25
Река Тула протяжённостью 72 километра давно находится в центре внимания экологов. С 2021 года в черте города выявлено более 50 точек загрязнения. По словам заместителя начальника управления контрольно-надзорной деятельности Минприроды Светланы Гараниной, сброс сточных вод без очистки и разрешительных документов запрещён. Однако нарушения продолжаются, причём в них подозреваются как предприятия и управляющие компании, так и частные домовладельцы.
Тампонирование коллекторов — это радикальный, но действенный метод борьбы с нарушителями. Как пояснили специалисты, после перекрытия труб сточные воды начинают возвращаться к владельцам, что облегчает их выявление. Это стимулирует собственников обращаться за получением разрешений или модернизировать свои системы водоочистки.