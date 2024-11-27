Зловонные трубы на реке Тула: в Новосибирске перекрыли загрязняющие стоки

Река Тула протяжённостью 72 километра давно находится в центре внимания экологов. С 2021 года в черте города выявлено более 50 точек загрязнения. По словам заместителя начальника управления контрольно-надзорной деятельности Минприроды Светланы Гараниной, сброс сточных вод без очистки и разрешительных документов запрещён. Однако нарушения продолжаются, причём в них подозреваются как предприятия и управляющие компании, так и частные домовладельцы.