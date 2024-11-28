Автоэксперт: Антикоррозийная обработка помогает сохранить инвестиции в авто

Posted 28 ноября, 08:20
Published 28 ноября, 08:20
Modified 28 ноября, 08:20
Updated 28 ноября, 08:20
По данным портала, эта услуга может стать недоступной для многих россиян. Особенно проблема затронет владельцев автомобилей китайского производства — количество жалоб на коррозию у новых машин из Китая выросло более чем на 35%.
Автоэксперт Пётр Шкуматов в беседе с корреспондентом Общественной службы новостей развеял мифы в этой сфере.
«Мои знакомые занимаются антикоррозийной обработкой автомобилей. Да, цены поднялись, это заметно по материалам и работе. Но у них всё нормально: клиентов хватает, всё как положено. Конечно, зарплаты в этой сфере уже давно немаленькие. Сегодня меньше чем за 100 000 рублей никто работать не будет. Специалисты получают 130–150 тысяч, и это, естественно, сказывается на стоимости услуг», — делится эксперт.
Одной из причин очередей на антикоррозийную обработку, по словам Шкуматова, стало увеличение числа жалоб на коррозию. Особенно это касается владельцев новых автомобилей из Китая. Но автоэксперт призывает смотреть на ситуацию шире:
«Говорят, число жалоб выросло более чем на 35%. Но тут надо учитывать, что самих китайских автомобилей стало больше. Если подсчитать удельное количество жалоб, статистика может выглядеть иначе. Однако спрос на услуги антикоррозийной обработки для китайских машин действительно высок. Особенно это касается автомобилей, ввезённых по параллельному импорту. Их владельцы стараются защитить свои инвестиции — разбирают салоны, обрабатывают днища, двери, полы. Это правильный подход», — уверен он.
Специалист подчеркнул, что не все китайские автомобили одинаково подвержены коррозии.
«Машины какого-нибудь одного бренда, например, хорошо адаптированы к российским условиям. У них всё нормально с кузовными элементами. А вот автомобили, которые привозят сюда параллельным импортом, часто менее надёжны. Представьте, вы купили машину за 3,5 миллиона рублей, а она начала ржаветь. Это неприятно, поэтому люди стараются защитить свои деньги», —отметил он.
Резюмируя, эксперт советует владельцам автомобилей из Китая не экономить на антикоррозийной обработке, особенно если машина ввезена неофициально.
«Защита кузова — это не только сохранение внешнего вида, но и продление срока службы автомобиля», — заключает Шкуматов.