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Posted 28 ноября, 08:48

Published 28 ноября, 08:48

Modified 28 ноября, 08:50

Updated 28 ноября, 08:50

Подросток пострадал

Бастрыкин потребовал возбудить дело после стрельбы в подростка в Новосибирске

28 ноября 2024, 08:48
Фото: 1MI. Подросток пострадал
В Новосибирске стреляли в подростка: глава СКР потребовал возбудить дело, сообщили в ведомстве.

Все случилось 27 сентября на улице Петухова. Двое подростков «прижали» школьника, чтобы тот оформил на себя кредитные карты. Об этом узнал его старший брат и собрал всех на разговор.

Беседы не получилось. Завязалась драка. Двое хулиганов выстрелили в брата с помощью сигнального пистолета. У школьника была травма щеки.

Прокуратура организовала проверку. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту хулиганства. Доклад представят в центральный аппарат.

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#Эмилия Губарева#Криминал#Происшествия#Новосибирск#Стрельба#Александр Бастрыкин
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