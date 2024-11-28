Бастрыкин потребовал возбудить дело после стрельбы в подростка в Новосибирске

Posted 28 ноября, 08:48
Published 28 ноября, 08:48
Modified 28 ноября, 08:50
Updated 28 ноября, 08:50
Все случилось 27 сентября на улице Петухова. Двое подростков «прижали» школьника, чтобы тот оформил на себя кредитные карты. Об этом узнал его старший брат и собрал всех на разговор.
Беседы не получилось. Завязалась драка. Двое хулиганов выстрелили в брата с помощью сигнального пистолета. У школьника была травма щеки.
Прокуратура организовала проверку. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту хулиганства. Доклад представят в центральный аппарат.