Бизнесмена из Новосибирска осудили за коммерческий подкуп

Другая половина принадлежала еще одному бизнесмену, который решил предложить новосибирцу сделку. Дело в том, что тот был заинтересован выкупить вторую часть фирмы, но по более низкой цене. Он предложил сибиряку отказаться от участия в торгах, за что ему дали пять млн рублей.