Бизнесмена из Новосибирска осудили за коммерческий подкуп

Posted 28 ноября, 06:01
Published 28 ноября, 06:01
Modified 28 ноября, 06:03
Updated 28 ноября, 06:03
Все произошло в 2022 году. Предприниматель из Новосибирска подал заявку на участие в торгах, чтобы выкупить половину доли одной из компаний, занимающейся добычей песка.
Другая половина принадлежала еще одному бизнесмену, который решил предложить новосибирцу сделку. Дело в том, что тот был заинтересован выкупить вторую часть фирмы, но по более низкой цене. Он предложил сибиряку отказаться от участия в торгах, за что ему дали пять млн рублей.
Оказывается, о сделке знали правоохранители. Они то и поймали бизнесмена с поличным. Все это проходило в Барнауле. Новосибирца обвинили в коммерческом подкупе. Ему вынесли приговор: семь лет условно и штрафу в размере 15 млн рублей. Тем временем экс-директору «Кудряшовское» вынесли приговор за экологическое преступление.