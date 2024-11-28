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Posted 28 ноября, 06:01

Published 28 ноября, 06:01

Modified 28 ноября, 06:03

Updated 28 ноября, 06:03

Новосибирец выслушал приговор

Бизнесмена из Новосибирска осудили за коммерческий подкуп

28 ноября 2024, 06:01
Фото: 1MI. Новосибирец выслушал приговор
Новосибирского бизнесмена осудили за коммерческий подкуп: подробности дела озвучил Железнодорожный районный суд Барнаула.

Все произошло в 2022 году. Предприниматель из Новосибирска подал заявку на участие в торгах, чтобы выкупить половину доли одной из компаний, занимающейся добычей песка.

Другая половина принадлежала еще одному бизнесмену, который решил предложить новосибирцу сделку. Дело в том, что тот был заинтересован выкупить вторую часть фирмы, но по более низкой цене. Он предложил сибиряку отказаться от участия в торгах, за что ему дали пять млн рублей.

Оказывается, о сделке знали правоохранители. Они то и поймали бизнесмена с поличным. Все это проходило в Барнауле. Новосибирца обвинили в коммерческом подкупе. Ему вынесли приговор: семь лет условно и штрафу в размере 15 млн рублей. Тем временем экс-директору «Кудряшовское» вынесли приговор за экологическое преступление.

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