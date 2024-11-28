atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 27 ноября, 21:01

Published 27 ноября, 21:01

Modified 27 ноября, 21:01

Updated 27 ноября, 21:01

Православный храм

Большой Рождественский пост начинается в России: даты и правила на 2024–2025 годы

27 ноября 2024, 21:01
Фото: 1MI. Православный храм
Рождественский пост — один из четырех многодневных постов православной церкви, начинающийся 28 ноября и завершающийся 6 января, накануне Рождества Христова. Этот период, известный также как Филиппов пост, назван в честь апостола Филиппа, чей день памяти совпадает с заговеньем.

Рождественский пост символизирует духовное и телесное очищение, подготавливает верующих к великому празднику рождения Спасителя, Иисуса Христа. Его длительность — 40 дней, что делает его вторым по продолжительности после Великого поста.

История Рождественского поста

Корни Рождественского поста уходят в ранние века христианства. Изначально его продолжительность составляла всего одну неделю. Однако в 1166 году Константинопольский патриарх Лука установил его на 40 дней, вдохновляясь примером сорокадневного поста Моисея и Иисуса Христа.

На Руси Рождественский пост слился с народными традициями. Его часто называли Карачуном, связывая с приходом зимних холодов и древнеславянским духом зимы. С годами этот образ трансформировался в привычного нам Деда Мороза.

Православные иконыПравославные иконы
Православные иконы. Фото: 1MI

Духовная суть поста

Главная цель Рождественского поста — не просто ограничение в пище, но и усиление духовной жизни. Пост помогает верующему:

  • побороть страсти и греховные наклонности,
  • очиститься через молитву и покаяние,
  • посвятить время добрым делам и милосердию.

Православные стараются чаще посещать богослужения, читать Евангелие и духовные книги. Пост также предполагает отказ от шумных развлечений, конфликтов и вредных привычек.

Церковная свечаЦерковная свеча
Церковная свеча. Фото: 1MI

Как питаться в Рождественский пост

Рождественский пост считается менее строгим по сравнению с Великим. Однако и он предусматривает определенные ограничения в рационе.

Что можно есть:

  • овощи, фрукты, грибы;
  • крупы и бобовые;
  • постный хлеб, орехи, мед;
  • рыбу и морепродукты (в определенные дни);
  • растительное масло.

Чего нельзя есть:

  • мясо и птицу;
  • молочные продукты (молоко, сыр, йогурт);
  • яйца;
  • алкоголь (исключение — небольшое количество вина в церковные праздники).
В пост не принято есть мясоВ пост не принято есть мясо
В пост не принято есть мясо. Фото: 1MI

Строгость соблюдения поста варьируется в зависимости от дня недели. В понедельник, среду и пятницу допускается сухоядение (употребление только сырой пищи). По вторникам и четвергам разрешается горячая пища без масла, а в субботу и воскресенье — с растительным маслом. В большие церковные праздники, такие как Введение во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря) и день святителя Николая (19 декабря), разрешается рыба.

Особенности поста для мирян и монахов

У монахов пост обычно более строгий, с периодическим полным воздержанием от пищи. Миряне же могут адаптировать свои ограничения в зависимости от здоровья, физической нагрузки и жизненных обстоятельств.

Кто освобождается от поста:

  • дети, беременные и кормящие женщины;
  • пожилые люди и больные;
  • путешественники и те, кто выполняет тяжелый физический труд.
Поститься не стоит пожилым людямПоститься не стоит пожилым людям
Поститься не стоит пожилым людям. Фото: 1MI

Советы врачей для постящихся

Медики рекомендуют готовить организм к посту заранее, постепенно исключая мясные и молочные продукты. В рацион стоит включить больше овощей, орехов и бобовых для восполнения белка. Важно соблюдать баланс, чтобы избежать истощения и проблем с пищеварением.

Как встретить Новый год в пост

Поскольку новогодние праздники выпадают на дни поста, православные стараются отмечать их сдержанно. На праздничный стол ставят постные блюда — рыбу, овощные салаты, грибы и фрукты. Веселье и шумные гуляния стараются заменить общением с близкими и духовным размышлением.

Рождественский пост — это время тишины, молитвы и подготовки к великому празднику. Соблюдение его правил — это не обязанность, а добровольное стремление к духовной гармонии и чистоте.

Икона в рамкеИкона в рамке
Икона в рамке. Фото: 1MI

Традиции и приметы

Рождественский пост насыщен народными поверьями:

  • Мороз в начале поста обещает хороший урожай.
  • Ссоры и конфликты в этот период считались дурным знаком, предвещающим неудачи на весь год.
  • В Сочельник принято готовить 12 постных блюд, символизирующих апостолов Христа.
Рождественский пост в 2024 году: когда соблюдать в ноябре
Узнать подробнее
Читайте также:
Справится только знаток советского кино: угадай фильм по первому кадру — тестЯ знаю, где это! Угадайте место в Новосибирске по одному фото — тест для внимательныхПляж, экстрим или природа — пройди тест и узнай, в какой стране тебе лучше отдохнуть
#Алина Гурицкая#Общество#Православие#Церковь#Россия#Традиции#Приметы#Рождественский пост
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика