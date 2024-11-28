Большой Рождественский пост начинается в России: даты и правила на 2024–2025 годы

Строгость соблюдения поста варьируется в зависимости от дня недели. В понедельник, среду и пятницу допускается сухоядение (употребление только сырой пищи). По вторникам и четвергам разрешается горячая пища без масла, а в субботу и воскресенье — с растительным маслом. В большие церковные праздники, такие как Введение во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря) и день святителя Николая (19 декабря), разрешается рыба.