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Posted 28 ноября, 14:21

Published 28 ноября, 14:21

Modified 28 ноября, 14:23

Updated 28 ноября, 14:23

Бывшего директора клиники в Новосибирске перевели в колонию

Бывшего директора клиники в Новосибирске перевели в колонию

28 ноября 2024, 14:21
Фото: Изображение Midjourney. Бывшего директора клиники в Новосибирске перевели в колонию
Бывший руководитель медцентра Мешалкина Александр Караськов продолжит отбывать наказание в колонии общего режима.

Караськов был приговорен к трем с половиной годам заключения по делу о хищении. Суд также установил причастность его супруги к хищению почти 2 миллионов рублей у клиники. В сговоре с руководством клиники состояли две предпринимателей-поставщиков медизделий.

Ранее Караськов пытался обжаловать приговор суда. Однако облсуд не удовлетворил апелляционные жалобы.

Ранее сообщалось, что приговор вынесли академику РАН Александру Караськову за присвоение бюджетных средств и покушение на отмыв денег при закупках для клиники.

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