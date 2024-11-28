Бывшего директора клиники в Новосибирске перевели в колонию

Posted 28 ноября, 14:21
Published 28 ноября, 14:21
Modified 28 ноября, 14:23
Updated 28 ноября, 14:23
Караськов был приговорен к трем с половиной годам заключения по делу о хищении. Суд также установил причастность его супруги к хищению почти 2 миллионов рублей у клиники. В сговоре с руководством клиники состояли две предпринимателей-поставщиков медизделий.
Ранее Караськов пытался обжаловать приговор суда. Однако облсуд не удовлетворил апелляционные жалобы.
Ранее сообщалось, что приговор вынесли академику РАН Александру Караськову за присвоение бюджетных средств и покушение на отмыв денег при закупках для клиники.