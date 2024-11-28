Дмитрий Апанасенко отметил отличную работу Федерации водного поло России

Он добавил, что был проделан серьезный объем работы. Это касается организации как международных матчей, что ценно в нынешних условиях, так и качественных форматов чемпионатов России среди мужских и женских команд. Впервые в истории российского водного поло в мужской Суперлиге приняли участие 14 команд, а в женской — 11. Сейчас первенство страны проводится по четырем возрастам, но, вероятнее всего, оно будет проходить по пяти. И в каждом возрасте, помимо U-21, участвуют около 30 команд. Данный вид спорта активно развивается, и число россиян, занимающихся им, заметно увеличилось.