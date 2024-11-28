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Posted 28 ноября, 14:57

Published 28 ноября, 14:57

Modified 28 ноября, 14:57

Updated 28 ноября, 14:57

Дмитрий Апанасенко отметил отличную работу Федерации водного поло России

Дмитрий Апанасенко отметил отличную работу Федерации водного поло России

28 ноября 2024, 14:57
Фото: ФВПР.
В Москве прошла отчетно-выборная конференция Федерации водного поло России (ФВПР), на которой были представлены и утверждены отчеты президиума и контрольно-ревизионной комиссии.

Евгений Шаронов по итогам голосования был переизбран на пост президента ФВПР. Также был утвержден состав президиума федерации.

Дмитрий Апанасенко, двукратный призер Олимпийских игр, член президиума ФВПР, считает показательным, что делегаты единогласно проголосовали за переизбрание действующего главы федерации Евгения Шаронова и признали работу организации удовлетворительной. Сам он назвал ее отличной. Об этом сообщает портал rosbalt.ru.

Он добавил, что был проделан серьезный объем работы. Это касается организации как международных матчей, что ценно в нынешних условиях, так и качественных форматов чемпионатов России среди мужских и женских команд. Впервые в истории российского водного поло в мужской Суперлиге приняли участие 14 команд, а в женской — 11. Сейчас первенство страны проводится по четырем возрастам, но, вероятнее всего, оно будет проходить по пяти. И в каждом возрасте, помимо U-21, участвуют около 30 команд. Данный вид спорта активно развивается, и число россиян, занимающихся им, заметно увеличилось.

Президент ФВПР Евгений Шаронов поблагодарил коллег за оказанное доверие и поддержку. Он также выразил уверенность, что образование единой федерации водных видов спорта откроет новые возможности для развития водного поло в России, которые необходимо максимально эффективно реализовать, чтобы, несмотря на все трудности сложившейся ситуации, создавать необходимые условия для повышения уровня мастерства отечественных ватерполистов и формировать сильные поколения сейчас и в будущем.

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