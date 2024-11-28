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Posted 28 ноября, 08:56

Published 28 ноября, 08:56

Modified 28 ноября, 08:58

Updated 28 ноября, 08:58

Стены дома выполнены из соломы

Дом-гриб из соломы продают в пригороде Новосибирска за 88 млн рублей

28 ноября 2024, 08:56
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Стены дома выполнены из соломы
Уникальная форма и материал стен придают постройке особые качества, считает хозяин дома.

Выставленный на продажу круглый 5-комнатный дом, увенчанный коричневой крышей-куполом, был построен в 2018 году в коттеджном поселке «Горки Академпарка». Необычна в нем не только форма, но и материал стен, которые сделаны из прессованной соломы и покрыты слоем штукатурки.

«Сама по себе солома намного крепче, чем дерево. Но в блоки для строительства прессуется не любая солома, а ржаная. Это еще и единственная солома, которую сильно не любят животные, грызуны в том числе. Там на микроуровне есть торчащие шипы», — рассказал автор проекта и владелец дома Сергей Бородин.

По его словам, за счет использования такого материала дом получается экологичным и удобным для жизни — зимой в нем тепло, а в любую жару прохладно.

Дом Сергей Бородин построил по собственному проектуДом Сергей Бородин построил по собственному проекту
Дом Сергей Бородин построил по собственному проекту. Фото: Артем Шершнев. atas.info

Внутренняя отделка и конструктивные элементы выполнены из сибирского кедра. Считается, что это дерево обладает особой позитивной энергетикой. А купольная форма дома положительнo влияет нa психику человека, говорит Сергей Бородин.

За такой двухэтажный дом площадью 170 квадратных метров с участком 24 сотки, на котором расположена баня, выстроенная из кедра и гараж на две машины, просят 88 млн рублей. Возможно оформление ипотеки — по действующим сегодня банковским ставкам ежемесячный платеж составит 1,5 млн рублей.

В этом же поселке продается еще один необычный дом, напоминающий творения великого испанского архитектора Антонио Гауди. За него просят 220 млн рублей.

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