Дом-гриб из соломы продают в пригороде Новосибирска за 88 млн рублей

Выставленный на продажу круглый 5-комнатный дом, увенчанный коричневой крышей-куполом, был построен в 2018 году в коттеджном поселке «Горки Академпарка». Необычна в нем не только форма, но и материал стен, которые сделаны из прессованной соломы и покрыты слоем штукатурки.