Дом-гриб из соломы продают в пригороде Новосибирска за 88 млн рублей

Posted 28 ноября, 08:56
Published 28 ноября, 08:56
Modified 28 ноября, 08:58
Updated 28 ноября, 08:58
Выставленный на продажу круглый 5-комнатный дом, увенчанный коричневой крышей-куполом, был построен в 2018 году в коттеджном поселке «Горки Академпарка». Необычна в нем не только форма, но и материал стен, которые сделаны из прессованной соломы и покрыты слоем штукатурки.
«Сама по себе солома намного крепче, чем дерево. Но в блоки для строительства прессуется не любая солома, а ржаная. Это еще и единственная солома, которую сильно не любят животные, грызуны в том числе. Там на микроуровне есть торчащие шипы», — рассказал автор проекта и владелец дома Сергей Бородин.
По его словам, за счет использования такого материала дом получается экологичным и удобным для жизни — зимой в нем тепло, а в любую жару прохладно.
Внутренняя отделка и конструктивные элементы выполнены из сибирского кедра. Считается, что это дерево обладает особой позитивной энергетикой. А купольная форма дома положительнo влияет нa психику человека, говорит Сергей Бородин.
За такой двухэтажный дом площадью 170 квадратных метров с участком 24 сотки, на котором расположена баня, выстроенная из кедра и гараж на две машины, просят 88 млн рублей. Возможно оформление ипотеки — по действующим сегодня банковским ставкам ежемесячный платеж составит 1,5 млн рублей.
В этом же поселке продается еще один необычный дом, напоминающий творения великого испанского архитектора Антонио Гауди. За него просят 220 млн рублей.