Ефимов: В Головинском районе инвестор откроет детский сад по льготной программе

Posted 28 ноября, 20:06
Published 28 ноября, 20:06
Modified 28 ноября, 20:08
Updated 28 ноября, 20:08
По его словам, в результате конкурса был заключен договор аренды помещения в Головинском районе с победителем программы. Планируется, что здесь откроется частный детский сад на 90 мест. Здание, занимающее площадь более полутора тысяч квадратных метров, расположено по адресу: ул. Флотская, дом 48а. После ремонта или реконструкции, а также выполнения необходимых условий для реализации образовательной деятельности арендатор сможет перейти к льготным условиям аренды, пишет mos.ru.
Частная школа «Знайка» получила право аренды помещения по программе «1 рубль за квадратный метр в год». В связи с этим организации предстоит провести ремонт в здании, которое было построено в 1982 году, а также оснастить его всем необходимым для начала учебного процесса.
Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что помимо здания для детского сада, победитель конкурса также арендует прилегающую территорию площадью более 0,7 гектара. Инвестор получит возможность благоустроить эту территорию, создав на ней игровые и развивающие зоны для детей. После выполнения всех обязательств в рамках программы предприниматель сможет подать заявку на снижение арендной платы до минимальной ставки — всего один рубль в год за весь участок.
Инвестор уже начал работы по ремонту коммунальной инфраструктуры. Также в здании будут заменены крыша и окна. На следующем этапе будет разработан проект внутреннего обустройства помещений.
По словам директора частной школы «Знайка» Галины Фоминой, в детском саду будет внедрена образовательная концепция «УЗОР» (удовольствие, здоровье, образование и развитие). Это позволит создать современные и уютные условия для пребывания дошкольников. В учреждении будут функционировать как группы полного дня, так и различные студии и кружки для дополнительного образования. Кроме того, предусмотрены группы кратковременного пребывания для детей с полутора лет. В будущем планируется открытие первого класса российско-китайской начальной школы.
Головинский район является одним из активно развивающихся районов Москвы. Здесь ведется активное строительство жилых комплексов, и для новых жителей необходимо создать соответствующую социальную инфраструктуру. Важной частью этой инфраструктуры станет новый детский сад, который будет расположен на улице Флотской.