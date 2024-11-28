Ефимов: В Головинском районе инвестор откроет детский сад по льготной программе

Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что помимо здания для детского сада, победитель конкурса также арендует прилегающую территорию площадью более 0,7 гектара. Инвестор получит возможность благоустроить эту территорию, создав на ней игровые и развивающие зоны для детей. После выполнения всех обязательств в рамках программы предприниматель сможет подать заявку на снижение арендной платы до минимальной ставки — всего один рубль в год за весь участок.