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Posted 28 ноября, 06:22

Published 28 ноября, 06:22

Modified 28 ноября, 06:23

Updated 28 ноября, 06:23

Елки продают на базарах

Елки начали исчезать в лесах Новосибирской области — что происходит

28 ноября 2024, 06:22
Фото: atas.info. Елки продают на базарах

Елки начали исчезать в лесах Новосибирской области

В Новосибирской области перед Новым годом активизировались елкорубы, о чем сообщили в Минприроды.

Новосибирские леса начали патрулировать инспекторы. В преддверии Нового года сибиряки стали рубить елки. Это действие незаконное. Только за одну неделю пропали 127 деревьев. Причем делали это «предприниматели».

В Болотнинском районе поймали мужчину, вместе с 77 елками. В Кудряшовском бору тоже остановили заготовщика с 50 деревьями. Вероятно, елки они рубили для последующей продажи.

За вырубку одного дерева грозит штраф в размере 4-6 тысяч рублей — это минимальное наказание. Максимально лесорубам грозит до 7 лет колонии и штраф в 500 тысяч. В Минприроды напоминают, что уйти незамеченным из леса не получится. Нарушителей фиксируют и фотоловушки. Скоро в областной столице засияют новогодние елки.

В центре Новосибирска начали монтировать главную новогоднюю елку
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