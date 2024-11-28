Елки начали исчезать в лесах Новосибирской области — что происходит

За вырубку одного дерева грозит штраф в размере 4-6 тысяч рублей — это минимальное наказание. Максимально лесорубам грозит до 7 лет колонии и штраф в 500 тысяч. В Минприроды напоминают, что уйти незамеченным из леса не получится. Нарушителей фиксируют и фотоловушки. Скоро в областной столице засияют новогодние елки.