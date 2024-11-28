Главная свидетельница в деле о пропавшей школьнице из Сибири отказалась от показаний

По версии следствия, Максим Кудрявцев, сотрудник МВД, вел машину в нетрезвом состоянии в позднее время и наехал на школьницу. Кроме него в машине был оперуполномоченный Евгений Бартоломей и женщина-пассажир. Обвинения были основаны на показаниях женщины, которая заявила, что мужчины затолкали девочку в багажник и убили за городом, чтобы скрыть следы преступления.