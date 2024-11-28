Главная свидетельница в деле о пропавшей школьнице из Сибири отказалась от показаний

Posted 28 ноября, 13:55
Published 28 ноября, 13:55
Modified 28 ноября, 13:57
Updated 28 ноября, 13:57
В 2010 году в селе Яркуль пропала 14-летняя девочка. Она не вернулась домой после дискотеки. Позже Следственный комитет задержал сотрудников полиции, подозреваемых в ее исчезновении.
По версии следствия, Максим Кудрявцев, сотрудник МВД, вел машину в нетрезвом состоянии в позднее время и наехал на школьницу. Кроме него в машине был оперуполномоченный Евгений Бартоломей и женщина-пассажир. Обвинения были основаны на показаниях женщины, которая заявила, что мужчины затолкали девочку в багажник и убили за городом, чтобы скрыть следы преступления.
Расследование возобновили более чем спустя 10 лет. Однако в облсуде главная свидетельница отказалась от своих слов. Она заявила, что на нее давили следователи, а все рассказанное ею ранее было придумано в нетрезвом состоянии.
Следующее заседание состоится в декабре. Опрос свидетелей продолжится.