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Posted 28 ноября, 13:55

Published 28 ноября, 13:55

Modified 28 ноября, 13:57

Updated 28 ноября, 13:57

Сегодня в Новосибирском суде прошло заседание по делу о пропавшей школьницы из с. Яркула

Главная свидетельница в деле о пропавшей школьнице из Сибири отказалась от показаний

28 ноября 2024, 13:55
Фото: 1MI. Сегодня в Новосибирском суде прошло заседание по делу о пропавшей школьницы из с. Яркула
Сегодня в Новосибирском суде прошло заседание по делу о пропавшей школьницы из с. Яркула. Главный свидетель отказалась от своих показаний.

В 2010 году в селе Яркуль пропала 14-летняя девочка. Она не вернулась домой после дискотеки. Позже Следственный комитет задержал сотрудников полиции, подозреваемых в ее исчезновении.

По версии следствия, Максим Кудрявцев, сотрудник МВД, вел машину в нетрезвом состоянии в позднее время и наехал на школьницу. Кроме него в машине был оперуполномоченный Евгений Бартоломей и женщина-пассажир. Обвинения были основаны на показаниях женщины, которая заявила, что мужчины затолкали девочку в багажник и убили за городом, чтобы скрыть следы преступления.

Расследование возобновили более чем спустя 10 лет. Однако в облсуде главная свидетельница отказалась от своих слов. Она заявила, что на нее давили следователи, а все рассказанное ею ранее было придумано в нетрезвом состоянии.

Следующее заседание состоится в декабре. Опрос свидетелей продолжится.

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