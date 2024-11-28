Группу мошенников задержали в Новосибирске

Posted 28 ноября, 15:18
Published 28 ноября, 15:18
Modified 28 ноября, 15:20
Updated 28 ноября, 15:20
Семь мужчин и одна девушка в возрасте от 19 до 33 лет скупали банковские карты у сторонних лиц. На счета, привязанные к картам, поступали незаконные деньги, которые злоумышленники обналичивали и присваивали себе.
Вся группа была задержана. При обыске оперативники изъяли больше 50 карт, 27 телефонов, 18 сим-карт, 6 компьютеров. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Ранее счастливчик в Новосибирской области стал миллионером, выиграв в лотерее.