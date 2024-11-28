atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 28 ноября, 15:18

Published 28 ноября, 15:18

Modified 28 ноября, 15:20

Updated 28 ноября, 15:20

Группу мошенников задержали в Новосибирске

Группу мошенников задержали в Новосибирске

28 ноября 2024, 15:18
Фото: 1MI. Группу мошенников задержали в Новосибирске
Группа молодых людей была задержана по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает региональное отделение МВД.

Семь мужчин и одна девушка в возрасте от 19 до 33 лет скупали банковские карты у сторонних лиц. На счета, привязанные к картам, поступали незаконные деньги, которые злоумышленники обналичивали и присваивали себе.

Вся группа была задержана. При обыске оперативники изъяли больше 50 карт, 27 телефонов, 18 сим-карт, 6 компьютеров. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Юный мошенник из Новосибирска обокрал старушку из ЛНР
Узнать подробнее
Читайте также:
Лук подорожал больше, чем в два раза: что происходит с ценами в НовосибирскеБывшего директора клиники в Новосибирске перевели в колониюГлавная свидетельница в деле о пропавшей школьнице из Сибири отказалась от показаний
#София Самарина#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Сибирь#Мошенники
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика