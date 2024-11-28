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Posted 28 ноября, 09:48

Published 28 ноября, 09:48

Modified 28 ноября, 09:50

Updated 28 ноября, 09:50

Был хлопок газа

Губернатор прокомментировал аварийное отключении газа в Новосибирской области

28 ноября 2024, 09:48
Фото: 1MI. Был хлопок газа
В Новосибирской области произошло отключение газа в результате аварии: губернатор прокомментировал ситуацию.

В Искитиме был поврежден газопровод. В результате аварии, без топлива остались жители трех чел: Лебедевка, Тальменка и поселка Чернореченский.

Как уточнил губернатор Андрей Травников, трубу задели во время работ, когда рабочие бурили скважину. Сейчас стоит задача оперативного подключения домов на резервные схемы. Также ремонтные работы важно закончить в короткий срок.

Также авария произошла и в соседнем Бердске. Без отопления остались 17 тысяч человек. Дефект нашли на теплотрассе. Сейчас батареи остывают в 116 домах, двух школах и трех детсадах.

Жителям Новосибирска вернули отопление после коммунальной аварии
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Авария#Отопление#Искитим#Газ
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