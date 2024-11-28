Губернатор прокомментировал аварийное отключении газа в Новосибирской области

Posted 28 ноября, 09:48
Published 28 ноября, 09:48
Modified 28 ноября, 09:50
Updated 28 ноября, 09:50
В Искитиме был поврежден газопровод. В результате аварии, без топлива остались жители трех чел: Лебедевка, Тальменка и поселка Чернореченский.
Как уточнил губернатор Андрей Травников, трубу задели во время работ, когда рабочие бурили скважину. Сейчас стоит задача оперативного подключения домов на резервные схемы. Также ремонтные работы важно закончить в короткий срок.
Также авария произошла и в соседнем Бердске. Без отопления остались 17 тысяч человек. Дефект нашли на теплотрассе. Сейчас батареи остывают в 116 домах, двух школах и трех детсадах.