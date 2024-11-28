Инновационный материал для протезов разработали новосибирские ученые

Posted 28 ноября, 20:03
Published 28 ноября, 20:03
Modified 28 ноября, 20:07
Updated 28 ноября, 20:07
Уникальный материал, который поможет в изготовлении протезов нового поколения, был разработан усилиями сотрудников медицинского исследовательского центра имени Е. Н. Мешалкина.
Данный материал выигрывает у титана за счет более чистого состава. Он лучше встраивается в костную структуру, что снижает риск его отторжения организмом. На данный момент ученые всего мира ставят своей задачей найти сверхпористый материал для протезов.
Новый материал предельно легкий, а в его составе содержится карбид бора — инертное и сверхпрочное соединение. Дополнительным преимуществом является совместимость протезов из такого материала с МРТ. Помимо прочего, материал имеет высокую впитываемость — за счет этого можно пропитать его медицинскими препаратами перед установкой. Такая особенность может стать прорывом в лечении рака.
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