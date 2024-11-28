Инновационный материал для протезов разработали новосибирские ученые

Новый материал предельно легкий, а в его составе содержится карбид бора — инертное и сверхпрочное соединение. Дополнительным преимуществом является совместимость протезов из такого материала с МРТ. Помимо прочего, материал имеет высокую впитываемость — за счет этого можно пропитать его медицинскими препаратами перед установкой. Такая особенность может стать прорывом в лечении рака.