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Posted 28 ноября, 20:03

Published 28 ноября, 20:03

Modified 28 ноября, 20:07

Updated 28 ноября, 20:07

Новый материал поможет в разработке протезов для онкобольных пациентов

Инновационный материал для протезов разработали новосибирские ученые

28 ноября 2024, 20:03
Фото: 1MI. Новый материал поможет в разработке протезов для онкобольных пациентов
Новый материал поможет в разработке протезов для онкобольных пациентов. О перспективах новой разработки рассказали в пресс-центре НМИЦ им. Мешалкина.

Уникальный материал, который поможет в изготовлении протезов нового поколения, был разработан усилиями сотрудников медицинского исследовательского центра имени Е. Н. Мешалкина.

Данный материал выигрывает у титана за счет более чистого состава. Он лучше встраивается в костную структуру, что снижает риск его отторжения организмом. На данный момент ученые всего мира ставят своей задачей найти сверхпористый материал для протезов.

Новый материал предельно легкий, а в его составе содержится карбид бора — инертное и сверхпрочное соединение. Дополнительным преимуществом является совместимость протезов из такого материала с МРТ. Помимо прочего, материал имеет высокую впитываемость — за счет этого можно пропитать его медицинскими препаратами перед установкой. Такая особенность может стать прорывом в лечении рака.

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