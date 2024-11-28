Какие витамины принимать зимой: опасные и полезные комбинации

Совместимость витаминов — это не просто медицинская прихоть. Исследования показывают, что полезные витамины и минералы могут взаимодействовать между собой на химическом уровне, изменяя свою биодоступность. Например, одни вещества усиливают усвоение друг друга, другие — подавляют.