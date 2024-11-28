atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 28 ноября, 03:35

Published 28 ноября, 03:35

Modified 28 ноября, 03:37

Updated 28 ноября, 03:37

Таблетки разной формы и цвета

Какие витамины принимать зимой: опасные и полезные комбинации

28 ноября 2024, 03:35
Фото: 1MI. Таблетки разной формы и цвета

Жителям Новосибирска рассказали, как правильно сочетать витамины

Витамины — незаменимые вещества, обеспечивающие нормальное функционирование организма. Однако их эффективность напрямую зависит от правильного сочетания. Иногда неправильные комбинации могут свести пользу к нулю или вовсе навредить. Разбираемся, какие витамины и как принимать зимой.

Почему важно учитывать совместимость витаминов

Влияние комбинаций на усвояемость

Совместимость витаминов — это не просто медицинская прихоть. Исследования показывают, что полезные витамины и минералы могут взаимодействовать между собой на химическом уровне, изменяя свою биодоступность. Например, одни вещества усиливают усвоение друг друга, другие — подавляют.

Факторы, влияющие на совместимость витаминов:

  • Конкуренция за всасывание в кишечнике.
  • Усиление или подавление ферментативной активности.
  • Разные механизмы транспортировки в клетках.
«Без учета этих факторов витаминный комплекс может быть бесполезным или даже опасным. Некоторые витамины и минералы образуют так называемые синергетические пары. Это значит, что сочетание витаминов усиливает положительное воздействие», — поясняет врач, функциональный диагност Мария Сидоренко.

Принципы выбора витаминных комплексов

Перед приемом комплекса витаминов следуйте некоторым правилам, которые помогут избежать побочных реакций.

Схема применения витаминовСхема применения витаминов
Схема применения витаминов. Фото: atas.info
«Витамин D эффективнее, если употреблять его с продуктами, содержащими жиры. Полезные жиры содержатся в рыбе, также подойдут другие морепродукты — красная икра. Можно употреблять льняное масло, семена льна, куриный желток», — поясняет специалист.

Полезные сочетания витаминов и минералов

Витамин D и кальций

Кальций отвечает за прочность костей, но без витамина D он практически бесполезен. Сочетание с витамином D способствует всасыванию кальция в кишечнике и его транспортировке в костную ткань.

  • Польза: профилактика остеопороза и укрепление зубов.
  • Прием: с жирной рыбой, молочными продуктами, орехами.

Витамин C и железо

Для людей с низким уровнем железа этот дуэт — настоящий спаситель. Витамин C превращает железо из растительных продуктов в форму, легко усваиваемую организмом.

  • Польза: профилактика анемии, улучшение кровообращения.
  • Прием: сочетайте цитрусовые с блюдами, богатыми железом (шпинат, гречка).

Магний и витамин B6

Эти вещества часто рекомендуют при стрессах, хронической усталости и проблемах со сном. Магний улучшает действие B6, а тот, в свою очередь, ускоряет усвоение магния.

  • Польза: улучшение сна, снижение тревожности, нормализация обмена веществ.
  • Прием: с зелеными овощами, орехами.
Банка с витаминамиБанка с витаминами
Банка с витаминами. Фото: 1MI
Комбинация Описание Польза Рекомендации по приему
Витамин D и кальций Витамин D помогает всасыванию кальция и его транспортировке в костную ткань Профилактика остеопороза, укрепление костей и зубов С жирной рыбой, молочными продуктами или орехами
Витамин C и железо Витамин С Улучшает превращение железа из растительных продуктов в легко усваиваемую форму Профилактика анемии, улучшение кровообращения С цитрусовыми, шпинатом или гречкой
Магний и витамин B6 Взаимно усиливают действие друг друга Улучшение сна, снижение тревожности, нормализация обмена веществ С зелеными овощами, орехами или продуктами

Вредные сочетания витаминов

Витамин E и витамин K

Оба эти витамина важны для кровеносной системы, но их избыточное сочетание витаминов E и K может нарушить процессы свертываемости.

  • Риск: образование тромбов или, наоборот, кровотечения.
  • Совет: избегайте приема высоких доз одновременно.

Жирорастворимые витамины

Витамины A, D, E и K накапливаются в жировых тканях. Их чрезмерное употребление может привести к интоксикации, особенно если принимать их без учета дозировки.

  • Риск: тошнота, головокружение, нарушение работы печени.
  • Совет: разделяйте прием по дням или консультируйтесь с врачом.
Опасные комбинации витаминовОпасные комбинации витаминов
Опасные комбинации витаминов. Фото: atas.info

Советы по приему витаминных комплексов

Когда и как принимать витамины

Прием витаминов требует внимательного подхода, ведь от времени суток, сочетания с пищей и соблюдения рекомендаций зависит, насколько эффективно организм усвоит полезные витамины. Ошибки в приеме могут снизить биодоступность витаминов и даже вызвать побочные эффекты.

«Витамины группы B лучше принимать до полудня. Они способствуют обмену веществ, поддерживают работу мозга и нервной системы. Прием в середине дня витамина С и железа помогает избежать раздражения слизистой желудка. А вечером не стоит принмать „бодрящие“ витамины — это время для магния и кальция», — говорит врач Сидоренко.
  • Утро: витамины группы B
  • Обед: витамин C и железо
  • Вечер: магний и кальций

С чем сочетать витамины

Жирорастворимые витамины (A, D, E, K):

Жирорастворимые витамины, как следует из названия лучше употреблять с натуральными жирами, которые содержатся в рыбе, оливках, орехах, льняном масле, авокадо.

«Без жиров эти вещества могут просто пройти через организм, не принося пользы», — комментирует эксперт.
  • Витамины A, D, E, K: с жирами (рыба, орехи, авокадо)
  • Витамин C: с продуктами, богатыми железом
  • Магний: с зелеными овощами и злаками
Перечень витаминов для употребленияПеречень витаминов для употребления
Перечень витаминов для употребления. Фото: atas.info

Последствия неправильного сочетания витаминов

Возможные побочные эффекты

Неправильный прием витаминов и специальных комплексов, может привести к негативным последствиям, в том числе передозировке. У пациентов отмечают головокружение и тошноту, проблемы с пищеварением и аллергические реакции.

«Например, головокружение грозит в том случае, когда в тканях организма накапливается большое число жирорастворимых витаминов. Неправильный прием железа в первую очередь бьет по пищеварению — он может раздражать слизистую желудка и вызывать изжогу», — заключает Мария Сидоренко.
Негативные последствия употребления витаминовНегативные последствия употребления витаминов
Негативные последствия употребления витаминов. Фото: atas.info

Как избежать негативных последствий

Чтобы минимизировать риск от неправильного приема минералов и витаминных комплексов, придерживайтесь следующих рекомендаций:

  • Консультация с врачом. Обсудите свои планы по приему витаминов с терапевтом или диетологом, особенно если у вас есть хронические заболевания. Например, при почечной недостаточности избыток витамина D может быть опасным.
  • Точный подбор дозировки. Даже натуральные полезные витамины могут навредить в избытке. Не стоит превышать рекомендованные дозы, указанные на упаковке, а если вы принимаете несколько комплексов, убедитесь, что их составы не дублируются.
  • Выбор проверенных брендов. Покупайте витаминные комплексы только у надежных производителей. Дешевые аналоги часто содержат несовместимые вещества или недостаточные дозировки, которые не принесут пользы.
Вреден ли дневной сон для фигуры — честные ответ врача
Узнать подробнее
Читайте также:
Как уберечься от вируса Коксаки: названы опасные симптомыВрач перечислила наиболее редкие и опасные виды аллергииВрач Островская советует включить в осенний рацион клюкву, инжир и хурму
#Алина Гурицкая#Медицина#Иммунитет#Россия#Здоровье#Витамины#Минералы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика