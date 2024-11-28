Какие витамины принимать зимой: опасные и полезные комбинации

Posted 28 ноября, 03:35
Published 28 ноября, 03:35
Modified 28 ноября, 03:37
Updated 28 ноября, 03:37
Совместимость витаминов — это не просто медицинская прихоть. Исследования показывают, что полезные витамины и минералы могут взаимодействовать между собой на химическом уровне, изменяя свою биодоступность. Например, одни вещества усиливают усвоение друг друга, другие — подавляют.
Факторы, влияющие на совместимость витаминов:
«Без учета этих факторов витаминный комплекс может быть бесполезным или даже опасным. Некоторые витамины и минералы образуют так называемые синергетические пары. Это значит, что сочетание витаминов усиливает положительное воздействие», — поясняет врач, функциональный диагност Мария Сидоренко.
Перед приемом комплекса витаминов следуйте некоторым правилам, которые помогут избежать побочных реакций.
«Витамин D эффективнее, если употреблять его с продуктами, содержащими жиры. Полезные жиры содержатся в рыбе, также подойдут другие морепродукты — красная икра. Можно употреблять льняное масло, семена льна, куриный желток», — поясняет специалист.
Кальций отвечает за прочность костей, но без витамина D он практически бесполезен. Сочетание с витамином D способствует всасыванию кальция в кишечнике и его транспортировке в костную ткань.
Для людей с низким уровнем железа этот дуэт — настоящий спаситель. Витамин C превращает железо из растительных продуктов в форму, легко усваиваемую организмом.
Эти вещества часто рекомендуют при стрессах, хронической усталости и проблемах со сном. Магний улучшает действие B6, а тот, в свою очередь, ускоряет усвоение магния.
|Комбинация
|Описание
|Польза
|Рекомендации по приему
|Витамин D и кальций
|Витамин D помогает всасыванию кальция и его транспортировке в костную ткань
|Профилактика остеопороза, укрепление костей и зубов
|С жирной рыбой, молочными продуктами или орехами
|Витамин C и железо
|Витамин С Улучшает превращение железа из растительных продуктов в легко усваиваемую форму
|Профилактика анемии, улучшение кровообращения
|С цитрусовыми, шпинатом или гречкой
|Магний и витамин B6
|Взаимно усиливают действие друг друга
|Улучшение сна, снижение тревожности, нормализация обмена веществ
|С зелеными овощами, орехами или продуктами
Оба эти витамина важны для кровеносной системы, но их избыточное сочетание витаминов E и K может нарушить процессы свертываемости.
Витамины A, D, E и K накапливаются в жировых тканях. Их чрезмерное употребление может привести к интоксикации, особенно если принимать их без учета дозировки.
Прием витаминов требует внимательного подхода, ведь от времени суток, сочетания с пищей и соблюдения рекомендаций зависит, насколько эффективно организм усвоит полезные витамины. Ошибки в приеме могут снизить биодоступность витаминов и даже вызвать побочные эффекты.
«Витамины группы B лучше принимать до полудня. Они способствуют обмену веществ, поддерживают работу мозга и нервной системы. Прием в середине дня витамина С и железа помогает избежать раздражения слизистой желудка. А вечером не стоит принмать „бодрящие“ витамины — это время для магния и кальция», — говорит врач Сидоренко.
Жирорастворимые витамины (A, D, E, K):
Жирорастворимые витамины, как следует из названия лучше употреблять с натуральными жирами, которые содержатся в рыбе, оливках, орехах, льняном масле, авокадо.
«Без жиров эти вещества могут просто пройти через организм, не принося пользы», — комментирует эксперт.
Неправильный прием витаминов и специальных комплексов, может привести к негативным последствиям, в том числе передозировке. У пациентов отмечают головокружение и тошноту, проблемы с пищеварением и аллергические реакции.
«Например, головокружение грозит в том случае, когда в тканях организма накапливается большое число жирорастворимых витаминов. Неправильный прием железа в первую очередь бьет по пищеварению — он может раздражать слизистую желудка и вызывать изжогу», — заключает Мария Сидоренко.
Чтобы минимизировать риск от неправильного приема минералов и витаминных комплексов, придерживайтесь следующих рекомендаций: