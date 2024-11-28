КамАЗ насмерть задавил рабочего в Новосибирской области

Posted 28 ноября, 02:04
Published 28 ноября, 02:04
Modified 28 ноября, 02:06
Updated 28 ноября, 02:06
Все произошло 27 ноября в Маслянинском районе. Водитель КамАЗа ехал задом. Он не обратил внимание на человека и сбил его.
Это был рабочий, который также не заметил подъезжающий грузовик. Мужчина погиб на месте. Ему был 31 год. Сотрудники ГАИ разбирались в деталях дорожно-транспортного происшествия.
На Октябрьском мосту разбились три человека. Они погибли в результате того, что молодой водитель не справился с управлением. Тем временем житель Новосибирска ответит за смертельное ДТП на Кузбассе. Если его вину докажут, то ему грозит до пяти лет колонии.