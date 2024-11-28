КамАЗ насмерть задавил рабочего в Новосибирской области

На Октябрьском мосту разбились три человека. Они погибли в результате того, что молодой водитель не справился с управлением. Тем временем житель Новосибирска ответит за смертельное ДТП на Кузбассе. Если его вину докажут, то ему грозит до пяти лет колонии.