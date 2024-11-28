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Posted 28 ноября, 02:04

Published 28 ноября, 02:04

Modified 28 ноября, 02:06

Updated 28 ноября, 02:06

Человек погиб

КамАЗ насмерть задавил рабочего в Новосибирской области

28 ноября 2024, 02:04
Фото: 1MI. Человек погиб
В Новосибирской области случилось смертельное ДТП с рабочим, о чем проинформировала Госавтоинспекция.

Все произошло 27 ноября в Маслянинском районе. Водитель КамАЗа ехал задом. Он не обратил внимание на человека и сбил его.

Это был рабочий, который также не заметил подъезжающий грузовик. Мужчина погиб на месте. Ему был 31 год. Сотрудники ГАИ разбирались в деталях дорожно-транспортного происшествия.

На Октябрьском мосту разбились три человека. Они погибли в результате того, что молодой водитель не справился с управлением. Тем временем житель Новосибирска ответит за смертельное ДТП на Кузбассе. Если его вину докажут, то ему грозит до пяти лет колонии.

Фото: ГАИ
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