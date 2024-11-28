В КХЛ прокомментировали ситуацию с обвинением тренера в домогательствах

Posted 28 ноября, 12:58
Published 28 ноября, 12:58
Modified 28 ноября, 13:10
Updated 28 ноября, 13:10
Ранее сообщалось о том, что один из наставников «Сибирских Снайперов» был замечен в неподобающем поведении по отношению к членам команды. Спортивные журналисты сообщали, что тренера по ОФП обвиняют в том, что он показывал игрокам непристойные фото и намекал на личную встречу.
Сейчас на тренера подано заявление в полицию. Мужчина временно отстранен от работы. КХЛ продолжит следить за сложной ситуацией.