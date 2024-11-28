В КХЛ прокомментировали ситуацию с обвинением тренера в домогательствах

Ранее сообщалось о том, что один из наставников «Сибирских Снайперов» был замечен в неподобающем поведении по отношению к членам команды. Спортивные журналисты сообщали, что тренера по ОФП обвиняют в том, что он показывал игрокам непристойные фото и намекал на личную встречу.