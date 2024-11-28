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Posted 28 ноября, 12:58

Published 28 ноября, 12:58

Modified 28 ноября, 13:10

Updated 28 ноября, 13:10

Тренера новосибирского клуба МХЛ «Сибирские Снайперы» отстранили от работы

В КХЛ прокомментировали ситуацию с обвинением тренера в домогательствах

28 ноября 2024, 12:58
Фото: 1MI. Тренера новосибирского клуба МХЛ «Сибирские Снайперы» отстранили от работы

Тренера новосибирского клуба МХЛ «Сибирские Снайперы» отстранили от работы

Тренер клуба МХЛ, вероятно, мог быть причастен к скандалу о домогательствах в отношении воспитанников. Сейчас он временно отстранен от работы, как сообщили в пресс-службе КХЛ.

Ранее сообщалось о том, что один из наставников «Сибирских Снайперов» был замечен в неподобающем поведении по отношению к членам команды. Спортивные журналисты сообщали, что тренера по ОФП обвиняют в том, что он показывал игрокам непристойные фото и намекал на личную встречу.

Сейчас на тренера подано заявление в полицию. Мужчина временно отстранен от работы. КХЛ продолжит следить за сложной ситуацией.

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