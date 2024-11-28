Кого слушают россияне: названы исполнители года по версии VK

Несмотря на высокие рейтинги, о молодом рэпере известно немного. Первый трек артиста сразу попал в топ-25 в чарте ВК. Из-за неожиданного и быстрого успеха, возникли подозрения, что на тот момент 17-летний Андрей попросту купил место в рейтинге. Сам артист отрицает это. Треки MACAN по большей части посвящены «пацанской жизни», машинам и романтическим переживаниям.