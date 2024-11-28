Кого слушают россияне: названы исполнители года по версии VK

Posted 28 ноября, 12:15
Published 28 ноября, 12:15
Modified 28 ноября, 12:18
Updated 28 ноября, 12:18
MACAN (Андрей Косолапов) набрал более 900 млн прослушиваний и снова получил звание артиста года. В 2022 году его песни набрали 700 миллионов прослушиваний.
Несмотря на высокие рейтинги, о молодом рэпере известно немного. Первый трек артиста сразу попал в топ-25 в чарте ВК. Из-за неожиданного и быстрого успеха, возникли подозрения, что на тот момент 17-летний Андрей попросту купил место в рейтинге. Сам артист отрицает это. Треки MACAN по большей части посвящены «пацанской жизни», машинам и романтическим переживаниям.
Группой года по рейтингу ВК стала Miyagi & Эндшпиль (Азамат Кудзаев и Сослан Бурнацев), набравшая 700 млн прослушиваний. Рэп-дуэт из Владикавказа также стал популярен у широкой аудитории в сравнительно короткие сроки.
Самую большую аудиторию составили фанаты Баста (Василий Вакуленко). Рэп-исполнитель, композитор, ведущий и предприниматель набрал аудиторию в 20 миллионов человек.