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Posted 28 ноября, 12:15

Published 28 ноября, 12:15

Modified 28 ноября, 12:18

Updated 28 ноября, 12:18

Сервис ВК Музыка назвал самых популярных исполнителей

Кого слушают россияне: названы исполнители года по версии VK

28 ноября 2024, 12:15
Фото: 1MI. Сервис ВК Музыка назвал самых популярных исполнителей
Сервис ВК Музыка подвел итоги года и назвал самых популярных исполнителей в России. Звание артиста года в третий раз получил MACAN.

MACAN (Андрей Косолапов) набрал более 900 млн прослушиваний и снова получил звание артиста года. В 2022 году его песни набрали 700 миллионов прослушиваний.

Несмотря на высокие рейтинги, о молодом рэпере известно немного. Первый трек артиста сразу попал в топ-25 в чарте ВК. Из-за неожиданного и быстрого успеха, возникли подозрения, что на тот момент 17-летний Андрей попросту купил место в рейтинге. Сам артист отрицает это. Треки MACAN по большей части посвящены «пацанской жизни», машинам и романтическим переживаниям.

Группой года по рейтингу ВК стала Miyagi & Эндшпиль (Азамат Кудзаев и Сослан Бурнацев), набравшая 700 млн прослушиваний. Рэп-дуэт из Владикавказа также стал популярен у широкой аудитории в сравнительно короткие сроки.

Самую большую аудиторию составили фанаты Баста (Василий Вакуленко). Рэп-исполнитель, композитор, ведущий и предприниматель набрал аудиторию в 20 миллионов человек.

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