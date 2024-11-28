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Posted 28 ноября, 18:01

Published 28 ноября, 18:01

Modified 28 ноября, 18:03

Updated 28 ноября, 18:03

Исполнитель негативно влияет на молодежь, уверены общественники

Концерт скандального рэпера отменили в Новосибирске

28 ноября 2024, 18:01
Фото: 1MI. Исполнитель негативно влияет на молодежь, уверены общественники
Концерт рэпера CODE10/80 должен был состоятся 28 ноября в одном из клубов Новосибирска, но отменился с подачи общественников. По заявлению активистов, исполнитель негативно влияет на молодежь.

Исполнителя CODE10/80 (Юрий Матюшевский) обвинили в пропаганде разврата и употребления запрещенных веществ среди молодых людей. Стоимость билетов составляла от 800 рублей, причем купить их могли даже несовершеннолетние.

С подачи представителей общественного движения «Русская община» Минкульт региона отменил концерт артиста.

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