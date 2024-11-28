Концерт скандального рэпера отменили в Новосибирске

Posted 28 ноября, 18:01
Published 28 ноября, 18:01
Modified 28 ноября, 18:03
Updated 28 ноября, 18:03
Исполнителя CODE10/80 (Юрий Матюшевский) обвинили в пропаганде разврата и употребления запрещенных веществ среди молодых людей. Стоимость билетов составляла от 800 рублей, причем купить их могли даже несовершеннолетние.
С подачи представителей общественного движения «Русская община» Минкульт региона отменил концерт артиста.
Ранее жители Новосибирска проигнорировали концерт известного юмориста Владимира Винокура. Почти не покупали билеты и на концерт Ларисы Долиной.