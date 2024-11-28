Курс доллара растет: что подорожает и как это отразится на потребителях

Posted 28 ноября, 05:42
Published 28 ноября, 05:42
Modified 28 ноября, 05:44
Updated 28 ноября, 05:44
Укрепление доллара на мировых рынках усилилось после выборов в США. Победа Дональда Трампа и ожидания жесткой монетарной политики со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) поддерживают глобальный спрос на американскую валюту. Эксперты полагают, что также повлияли американские санкции против крупных российских банков. Они затруднили доступ экспортеров к иностранной валюте. Это создало дефицит доллара и евро на рынке, усугубленный высоким спросом со стороны импортеров и участников спекулятивной торговли.
Кроме того, перед новогодними праздниками импортеры традиционно активно закупают продукцию, что увеличивает потребность в валюте. Особенно это заметно в сегментах бытовой техники, электроники и одежды.
Ожидается, что рост цен в первую очередь коснется техники. Особенно это ударить по популярным гаджетам, таким как iPhone. Они подорожают в течение ближайших недель, так как их стоимость напрямую зависит от курса доллара.
Наибольшую обеспокоенность вызывает рост цен на медикаменты. Около 80% лекарств, производимых в России, изготавливаются из импортных субстанций. По данным DSM Group, доля импортных препаратов в российских аптеках составляет 51,9%.
Подорожают и некоторые импортные продукты, такие как чай, кофе, экзотические фрукты и морепродукты. Даже часть «отечественных» продуктов имеет зависимость от импорта, например, при покупке сырья. Рост цен затронет как Новосибирск, так и другие города и регионы страны.
«В конце года сезонно возрастает спрос на валюту, который сейчас мог быть усилен ухудшением геополитического фона. Кроме этого, в конце года возрастают бюджетные расходы, которые в том числе идут на закупку импорта для государственных нужд», — считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
Наиболее заметное повышение цен коснется автомобилей иностранных брендов. Несмотря на локализацию производства, автопром по-прежнему зависит от импортных комплектующих.
ЦБ РФ заявил о прекращении покупки валюты до конца года и увеличении продаж иностранной валюты с 4,2 млрд до 8,4 млрд рублей в день. Это шаг призван сдержать падение рубля. Обсуждается возможность и ужесточения требований по репатриации валютной выручки, чтобы увеличить предложение долларов и евро на внутреннем рынке.
«Вопрос связан с проведением определенных операций. Ну и, конечно, введение санкций против 50 банков, которые обеспечивали международные расчеты. Оно сказалось, поскольку сами расчеты между поступлением валюты из-за того, что в эти банки же поступали, теперь не могут поступать», — заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
При оптимистичном сценарии, если геополитическая обстановка стабилизируется, курс рубля может вернуться к 96-100 рублей за доллар к концу года. Пессимистичный сценарий же предрекает, что при сохранении дефицита валюты и усилении санкционного давления курс доллара может подняться до 120 рублей.