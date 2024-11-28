Курс доллара растет: что подорожает и как это отразится на потребителях

Укрепление доллара на мировых рынках усилилось после выборов в США. Победа Дональда Трампа и ожидания жесткой монетарной политики со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) поддерживают глобальный спрос на американскую валюту. Эксперты полагают, что также повлияли американские санкции против крупных российских банков. Они затруднили доступ экспортеров к иностранной валюте. Это создало дефицит доллара и евро на рынке, усугубленный высоким спросом со стороны импортеров и участников спекулятивной торговли.