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Posted 28 ноября, 19:15

Published 28 ноября, 19:15

Modified 28 ноября, 19:17

Updated 28 ноября, 19:17

Лишение свободы и штраф в 800 тысяч рублей грозят браконьеру из Новосибирской области

Лишение свободы и штраф в 800 тысяч рублей грозят браконьеру из Новосибирской области

28 ноября 2024, 19:15
Фото: 1MI.
Житель Болотнинского района добыл двух лосей — теперь ему грозит наказание за незаконно отстреленных животных. По сообщению местного отделения прокуратуры.

Весной этого года мужчина подстрелил двух лосей, не имея при этом разрешения на охоту. Причиненный ущерб оценили в 800 тысяч рублей. В отношении местного жителя было возбуждено уголовное дело. С него также взыщут заявленную сумму иска. Болотнинский районный суд рассмотрит дело местного жителя.

Ранее сообщалось об инциденте на охоте в Новосибирской области: охотник случайно застрелил женщину и ранил ее спутника, приняв людей в кустах за притаившуюся косулю.

Охотник подстрелил людей в Новосибирской области
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