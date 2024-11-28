Лишение свободы и штраф в 800 тысяч рублей грозят браконьеру из Новосибирской области

Posted 28 ноября, 19:15
Published 28 ноября, 19:15
Modified 28 ноября, 19:17
Updated 28 ноября, 19:17
Весной этого года мужчина подстрелил двух лосей, не имея при этом разрешения на охоту. Причиненный ущерб оценили в 800 тысяч рублей. В отношении местного жителя было возбуждено уголовное дело. С него также взыщут заявленную сумму иска. Болотнинский районный суд рассмотрит дело местного жителя.
Ранее сообщалось об инциденте на охоте в Новосибирской области: охотник случайно застрелил женщину и ранил ее спутника, приняв людей в кустах за притаившуюся косулю.