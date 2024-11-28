Лук подорожал больше, чем в два раза: что происходит с ценами в Новосибирске

Posted 28 ноября, 14:59
Published 28 ноября, 14:59
Modified 28 ноября, 15:01
Updated 28 ноября, 15:01
По данным регионального статистического ведомства, цены выросли больше, чем на 100%. Больше всего цены поднялись на картофель, свеклу, яйца и лук. Стоимость лука за килограмм увеличилась на 150%.
В этом году овощи подорожали в период уборки урожая. Специалисты объясняют повышение цен тем, что большая часть картофеля оказалась заражена из-за обильных осадков в этом году. Поэтому картофель начинает быстрее портится, что отмечают продавцы.
Обоснованность цен поручили проверить генпрокуратуре и ФАС. Как сообщает Росстат, с начала 2024 года картофель стал дороже на 74%.
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