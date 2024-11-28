Метеослужба предупредила жителей Новосибирска о резком похолодании

Posted 28 ноября, 15:39
Published 28 ноября, 15:39
Modified 28 ноября, 15:41
Updated 28 ноября, 15:41
В пятницу ночью температура понизится до -19 градусов, при прояснении до -22 градусов. Днем температура воздуха составит от -3 до -8 градусов. Водителей и пешеходов предупреждают о появлении гололедицы и снижении видимости из-за туманов.
В субботу 30 ноября немного потеплеет — ночная температура составит от -8℃ до -13℃, местами до -19℃. Днем снег, температура может опустится до — 8℃,
В воскресенье 1 декабря температура ночью от -11℃ до -16℃, местами до -21℃. Днём — от -4℃ до -9℃.
Ранее сообщалось о приходе в регион антициклона, который принесет с собой теплую и солнечную погоду.