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Posted 28 ноября, 15:39

Published 28 ноября, 15:39

Modified 28 ноября, 15:41

Updated 28 ноября, 15:41

До -22 опустится столбик термометра в Новосибирской области

Метеослужба предупредила жителей Новосибирска о резком похолодании

28 ноября 2024, 15:39
Фото: 1MI. До -22 опустится столбик термометра в Новосибирской области
До -22 опустится столбик термометра в Новосибирской области к выходным на этой неделе. По сообщению Западно-Сибирского УГМС.

В пятницу ночью температура понизится до -19 градусов, при прояснении до -22 градусов. Днем температура воздуха составит от -3 до -8 градусов. Водителей и пешеходов предупреждают о появлении гололедицы и снижении видимости из-за туманов.

В субботу 30 ноября немного потеплеет — ночная температура составит от -8℃ до -13℃, местами до -19℃. Днем снег, температура может опустится до — 8℃,

В воскресенье 1 декабря температура ночью от -11℃ до -16℃, местами до -21℃. Днём — от -4℃ до -9℃.

Ранее сообщалось о приходе в регион антициклона, который принесет с собой теплую и солнечную погоду.

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