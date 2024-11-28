Милейшего щенка бордер-колли продают в Новосибирске

Posted 28 ноября, 05:39
Published 28 ноября, 05:39
Modified 28 ноября, 05:41
Updated 28 ноября, 05:41
Щенок породы бордер-колли ищет новых хозяев. Это девочка. Она родилась в в конце лета. Собачка удивляет своей миловидной внешностью.
Продавец утверждает, что животное имеет все прививки, клеймо и целый набор документов. При продаже сделка будет осуществляться через договор с гарантией.
С новым владельцем готовы держать связь. Доставить питомца могут в любой регион. Стоит щенок 150 тысяч рублей.
Кошку с голубым окрасом продают в регионе. Девочка невероятно красивая. За нее просят 60 тысяч рублей. Еще в продаже есть уникальная кошка: за нее готовы принять 150 тысяч.