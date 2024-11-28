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Posted 28 ноября, 05:39

Published 28 ноября, 05:39

Modified 28 ноября, 05:41

Updated 28 ноября, 05:41

Щенок стоит дорого

Милейшего щенка бордер-колли продают в Новосибирске

28 ноября 2024, 05:39
Фото: 1MI. Щенок стоит дорого
В Новосибирске на продаже появился щенок, за которого просят сотню тысяч: объявление висит на одном из сайтов.

Щенок породы бордер-колли ищет новых хозяев. Это девочка. Она родилась в в конце лета. Собачка удивляет своей миловидной внешностью.

Продавец утверждает, что животное имеет все прививки, клеймо и целый набор документов. При продаже сделка будет осуществляться через договор с гарантией.

С новым владельцем готовы держать связь. Доставить питомца могут в любой регион. Стоит щенок 150 тысяч рублей.

Фото: Авито

Кошку с голубым окрасом продают в регионе. Девочка невероятно красивая. За нее просят 60 тысяч рублей. Еще в продаже есть уникальная кошка: за нее готовы принять 150 тысяч.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Животные#Продажа#Собака
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