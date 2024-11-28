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Posted 28 ноября, 01:49

Published 28 ноября, 01:49

Modified 28 ноября, 01:51

Updated 28 ноября, 01:51

Манулы готовы к зиме

Милого котенка манулов засняли зимой в Новосибирском зоопарке

28 ноября 2024, 01:49
Фото: Эмилия Губарева. atas.info. Манулы готовы к зиме
В Новосибирском зоопарке манулы играют зимой: видео поделились посетители зверинца.

Котята-манулы играют зимой в Новосибирском зоопарке. Для животных это первая зима. Они удивленно ходят по снегу и познают этот мир. Одного из котят сняли на видео. Он забавно играется со снежком.

Видео: Сергей Ильтяков.

Любимцы публики давно приготовились к холодам и зажировались. Зимы представители кошачьих не боятся. Ранее котят манулов переселили из общего вольера с матерями в отдельные. Теперь они привыкают к самостоятельной жизни.

Ранее в Новосибирской области заметили тигра, который бегал по дорогам. Горожане знатно напугались, ведь его якобы видели вблизи Пашино. Однако это оказалось выдумкой.

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