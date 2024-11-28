Милого котенка манулов засняли зимой в Новосибирском зоопарке

Posted 28 ноября, 01:49
Published 28 ноября, 01:49
Modified 28 ноября, 01:51
Updated 28 ноября, 01:51
Котята-манулы играют зимой в Новосибирском зоопарке. Для животных это первая зима. Они удивленно ходят по снегу и познают этот мир. Одного из котят сняли на видео. Он забавно играется со снежком.
Любимцы публики давно приготовились к холодам и зажировались. Зимы представители кошачьих не боятся. Ранее котят манулов переселили из общего вольера с матерями в отдельные. Теперь они привыкают к самостоятельной жизни.
Ранее в Новосибирской области заметили тигра, который бегал по дорогам. Горожане знатно напугались, ведь его якобы видели вблизи Пашино. Однако это оказалось выдумкой.