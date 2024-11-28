Монгольский антициклон принес в Новосибирск тепло: сколько оно продержится

Posted 28 ноября, 02:35
Published 28 ноября, 02:35
Modified 28 ноября, 02:37
Updated 28 ноября, 02:37
Солнечно в регионе будет совсем немного. Погода без осадков сохранится только на текущей неделе. Со 2 декабря начнет сыпать снег. После 10 числа нагрянет резкое похолодание до -18. Такие данные приводит world-weather.
«Яндекс. Погода» обещает чуть больше солнечных дней в декабре При этом с 13 числа придут морозы до -28. Теплой станет текущая неделя и первая в декабре.
Как проинформировали в гидрометцентре, благоприятная погода сохранится из-за монгольского антициклона. Сейчас он «навис» над регионом. Через пару дней он начнет ослабевать. В областной столице скоро действительно станет холодно. Некоторые сервисы прогнозируют похолодание до -37.