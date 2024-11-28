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Posted 28 ноября, 02:35

Published 28 ноября, 02:35

Modified 28 ноября, 02:37

Updated 28 ноября, 02:37

Тепло пока не уйдет

Монгольский антициклон принес в Новосибирск тепло: сколько оно продержится

28 ноября 2024, 02:35
Фото: atas.info. Тепло пока не уйдет

Жителей Новосибирска предупредили о последних солнечных днях в 2024 году

В Новосибирске продолжает сохраняться солнечная погода: синоптики рассказали, сколько еще она продержится.

Солнечно в регионе будет совсем немного. Погода без осадков сохранится только на текущей неделе. Со 2 декабря начнет сыпать снег. После 10 числа нагрянет резкое похолодание до -18. Такие данные приводит world-weather.

«Яндекс. Погода» обещает чуть больше солнечных дней в декабре При этом с 13 числа придут морозы до -28. Теплой станет текущая неделя и первая в декабре.

Как проинформировали в гидрометцентре, благоприятная погода сохранится из-за монгольского антициклона. Сейчас он «навис» над регионом. Через пару дней он начнет ослабевать. В областной столице скоро действительно станет холодно. Некоторые сервисы прогнозируют похолодание до -37.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Погода#Прогноз#Зима#Солнце#Мороз
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