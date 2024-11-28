Ночные дрифтеры кошмарят жителей Новосибирска

Posted 28 ноября, 10:07
Published 28 ноября, 10:07
Modified 28 ноября, 10:09
Updated 28 ноября, 10:09
На инцидент пожаловались жители микрорайона «Чистая слобода». По их словам, водители каждый вечер устраивают дрифт вокруг их дома. Жильцы устали от постоянного шума.
Катаются автомобилисты на площадке. Въезд туда запрещен, но знаки водители игнорируют. Автор ролика надеется, что Госавтоинспекторы отреагируют на жалобу, ведь гонщики нарушают ПДД и мешают окружающим.
Аналогичный инцидент происходил и на МЖК «Цветущая плющиха». Там автомобилисты гоняют на большой скорости и демонстрируют элементы дрифта. Местные жители говорят, что спать по ночам просто невозможно.