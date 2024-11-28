atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 28 ноября, 07:40

Published 28 ноября, 07:40

Modified 28 ноября, 07:42

Updated 28 ноября, 07:42

Газопровод. Иллюстративное фото

Новосибирская прокуратура проверит инцидент со взрывом газопровода в Искитиме

28 ноября 2024, 07:40
Фото: 1MI. Газопровод. Иллюстративное фото
В Искитиме повреждение газопровода оставило без газа частный сектор города, а также три близлежащих населенных пункта — села Лебедевка и Тальменка и поселок Чернореченский. Искитимская межрайонная прокуратура начала проверку обстоятельств происшествия.

Инцидент произошел в дневное время возле автобусной остановки «Карьер» на улице Некрасова. Во время проведения земляных работ была повреждена газовая труба диаметром 600 мм. Это привело к прекращению подачи газа в жилые дома и вызвало необходимость перевода газовых котельных, обслуживающих многоквартирные дома и социальные объекты, на резервное топливо.

Для координации действий экстренных служб и принятия оперативных решений по ликвидации последствий аварии было созвано заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Представители городской и районной администраций, а также специалисты газовой службы работают на месте. Межрайонный прокурор выехал на место происшествия, чтобы проконтролировать ход работ и выяснить обстоятельства аварии.

Пока социальные объекты и многоквартирные дома получают отопление от резервных котельных, частный сектор остается без газа. Для обеспечения тепла в Лебедевке, Тальменке и Чернореченском планируется запуск резервной дизельной котельной. По предварительной информации, на участке повреждения не проводились земляные работы, связанные с установкой или ремонтом инфраструктуры.

Точные причины аварии ещё не установлены. Восстановительные работы, по оценкам специалистов, могут занять до двух дней.

Взрыв газопровода под Новосибирском — что произошло
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске пострадавшие во взрыве газа посчитали приговор несправедливымНовосибирцам запретили ходить в лес — возможны взрывы боеприпасовЖителям Новосибирска вернули отопление после коммунальной аварии
#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#Авария#Искитим#Прокуратура#Жилые дома#Газопровод
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика