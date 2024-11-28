Новосибирская прокуратура проверит инцидент со взрывом газопровода в Искитиме

Инцидент произошел в дневное время возле автобусной остановки «Карьер» на улице Некрасова. Во время проведения земляных работ была повреждена газовая труба диаметром 600 мм. Это привело к прекращению подачи газа в жилые дома и вызвало необходимость перевода газовых котельных, обслуживающих многоквартирные дома и социальные объекты, на резервное топливо.