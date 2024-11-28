Новосибирская прокуратура проверит инцидент со взрывом газопровода в Искитиме

Posted 28 ноября, 07:40
Published 28 ноября, 07:40
Modified 28 ноября, 07:42
Updated 28 ноября, 07:42
Инцидент произошел в дневное время возле автобусной остановки «Карьер» на улице Некрасова. Во время проведения земляных работ была повреждена газовая труба диаметром 600 мм. Это привело к прекращению подачи газа в жилые дома и вызвало необходимость перевода газовых котельных, обслуживающих многоквартирные дома и социальные объекты, на резервное топливо.
Для координации действий экстренных служб и принятия оперативных решений по ликвидации последствий аварии было созвано заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Представители городской и районной администраций, а также специалисты газовой службы работают на месте. Межрайонный прокурор выехал на место происшествия, чтобы проконтролировать ход работ и выяснить обстоятельства аварии.
Пока социальные объекты и многоквартирные дома получают отопление от резервных котельных, частный сектор остается без газа. Для обеспечения тепла в Лебедевке, Тальменке и Чернореченском планируется запуск резервной дизельной котельной. По предварительной информации, на участке повреждения не проводились земляные работы, связанные с установкой или ремонтом инфраструктуры.
Точные причины аварии ещё не установлены. Восстановительные работы, по оценкам специалистов, могут занять до двух дней.