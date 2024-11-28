Новосибирские больницы «трещат по швам» из-за пациентов с пневмонией

Posted 28 ноября, 19:46
Published 28 ноября, 19:46
Modified 28 ноября, 19:48
Updated 28 ноября, 19:48
Жители Новосибирска, обратившиеся в больницы с симптомами простуды, отметили, что кушетки с пациентами в медучреждениях порой выставлялись в коридор из-за нехватки мест в палатах.
Волну пневмонии, прокатившуюся в регионе, сравнивают в коронавирусной. Некоторые переболевшие пожаловались на сильнейший удушающий кашель, температуру, которая держится дольше недели и неэффективность назначаемых препаратов. Высокая заболеваемость отмечается как среди взрослых, так и среди детей. Как сообщают в региональном минздраве, заболеваемость ОРВИ в среднем выросла на 10%.
Пневмония обычно является следствием перенесенного ОРВИ, когда воспаляются органы дыхания. При острой пневмонии как правило появляются жар, озноб, кашель.
При плохом самочувствии и наличии признаков вирусной инфекции, оставайтесь дома и обратитесь за помощью к специалисту. Не принимайте лекарственные препараты и антибиотики без первичного осмотра врача.