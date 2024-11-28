Новосибирские больницы «трещат по швам» из-за пациентов с пневмонией

Волну пневмонии, прокатившуюся в регионе, сравнивают в коронавирусной. Некоторые переболевшие пожаловались на сильнейший удушающий кашель, температуру, которая держится дольше недели и неэффективность назначаемых препаратов. Высокая заболеваемость отмечается как среди взрослых, так и среди детей. Как сообщают в региональном минздраве, заболеваемость ОРВИ в среднем выросла на 10%.