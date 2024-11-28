atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 28 ноября, 19:46

Published 28 ноября, 19:46

Modified 28 ноября, 19:48

Updated 28 ноября, 19:48

Как новосибирцы переносят вспышку пневмонии

Новосибирские больницы «трещат по швам» из-за пациентов с пневмонией

28 ноября 2024, 19:46
Фото: 1MI. Как новосибирцы переносят вспышку пневмонии

В Новосибирской области отмечается рост числа пациентов с пневмонией

Жители Новосибирска пожаловались на перегруженность бесплатных медучреждений. О том, как сибиряки справлялись со вспышкой инфекции, рассказали жители города в материале КП.

Жители Новосибирска, обратившиеся в больницы с симптомами простуды, отметили, что кушетки с пациентами в медучреждениях порой выставлялись в коридор из-за нехватки мест в палатах.

Волну пневмонии, прокатившуюся в регионе, сравнивают в коронавирусной. Некоторые переболевшие пожаловались на сильнейший удушающий кашель, температуру, которая держится дольше недели и неэффективность назначаемых препаратов. Высокая заболеваемость отмечается как среди взрослых, так и среди детей. Как сообщают в региональном минздраве, заболеваемость ОРВИ в среднем выросла на 10%.

Пневмония обычно является следствием перенесенного ОРВИ, когда воспаляются органы дыхания. При острой пневмонии как правило появляются жар, озноб, кашель.

При плохом самочувствии и наличии признаков вирусной инфекции, оставайтесь дома и обратитесь за помощью к специалисту. Не принимайте лекарственные препараты и антибиотики без первичного осмотра врача.

Лук подорожал больше, чем в два раза: что происходит с ценами в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Лишение свободы и штраф в 800 тысяч рублей грозят браконьеру из Новосибирской областиПочти сотню кораллов изъяли у туриста на таможне в Новосибирском аэропортуКонцерт скандального рэпера отменили в Новосибирске
#София Самарина#Общество#Происшествия#Медицина#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Сибирь#Больница#Болезнь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика