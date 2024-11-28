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Posted 28 ноября, 10:49

Published 28 ноября, 10:49

Modified 28 ноября, 10:51

Updated 28 ноября, 10:51

Официального подтверждения этой информации нет

О возможном интимном скандале в новосибирском хоккее сообщают спортивные журналисты

28 ноября 2024, 10:49
Фото: 1MI. Официального подтверждения этой информации нет
Якобы, в непристойностях замешан один из наставников «Сибирских снайперов», пишут комментаторы в своих тг-каналах.

Спортивный журналист Алексей Шевченко написал у себя в телеграм-канале, что по его данным, один из тренеров команды, играющей в Молодежной хоккейной лиге, домогался своих воспитанников, показывал им непристойные фото и намекал на интересную встречу у себя в гостиничном номере.

Коллега Шевченко по цеху, Иван Богун, пишет, что речь идет о команде из Новосибирска «Сибирские снайперы», а сам инцидент, якобы, произошел во время выездного матча в Екатеринбурге. Со ссылкой на собственные источники Богун сообщает, что тренер задержан правоохранительными органами.

Официального подтверждения этой информации нет. Комментариев от спортивного клуба так же пока не поступало.

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