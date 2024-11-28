О возможном интимном скандале в новосибирском хоккее сообщают спортивные журналисты

Спортивный журналист Алексей Шевченко написал у себя в телеграм-канале, что по его данным, один из тренеров команды, играющей в Молодежной хоккейной лиге, домогался своих воспитанников, показывал им непристойные фото и намекал на интересную встречу у себя в гостиничном номере.