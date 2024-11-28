О возможном интимном скандале в новосибирском хоккее сообщают спортивные журналисты

Posted 28 ноября, 10:49
Published 28 ноября, 10:49
Modified 28 ноября, 10:51
Updated 28 ноября, 10:51
Спортивный журналист Алексей Шевченко написал у себя в телеграм-канале, что по его данным, один из тренеров команды, играющей в Молодежной хоккейной лиге, домогался своих воспитанников, показывал им непристойные фото и намекал на интересную встречу у себя в гостиничном номере.
Коллега Шевченко по цеху, Иван Богун, пишет, что речь идет о команде из Новосибирска «Сибирские снайперы», а сам инцидент, якобы, произошел во время выездного матча в Екатеринбурге. Со ссылкой на собственные источники Богун сообщает, что тренер задержан правоохранительными органами.
Официального подтверждения этой информации нет. Комментариев от спортивного клуба так же пока не поступало.