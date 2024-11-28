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Posted 28 ноября, 10:40

Published 28 ноября, 10:40

Modified 28 ноября, 10:42

Updated 28 ноября, 10:42

Попытки восстановить дома на Якушева привели к полной потере интерьера

Памятникам истории в Новосибирске подыскивают инвесторов — сколько нужно денег

28 ноября 2024, 10:40
Фото: atas.info. Попытки восстановить дома на Якушева привели к полной потере интерьера
Разрушающиеся объекты культурного наследия хотят восстановить за счет бизнеса, следует из материалов специализированного реестра.

Четыре здания из Новосибирска, имеющие статуc памятников истории и архитектуры внесены в базу портала Наследие.Дом.рф, которую изучил корреспондент Atas.Info.

Инвесторам предлагается принять участие в реставрации двух бывших жилых дома на улице Якушева, входящие в состав комплекса зданий Алтайской железной дороги. Ранее администрация Октябрьского района, в оперативном управлении которой находились памятники, попыталась самостоятельно предать ветхие строения коммерсантам для устройства там ресторана. В результате начавшихся работ памятники получили серьезные повреждения, разгорелся громкий скандал.

Чиновников оштрафовали на 100 тысяч рублей. В итоге администрация заявила, что средств на содержание памятников у нее нет и предложила строения приватизировать.

Теперь для восстановления руинированных строений ищут инвесторов. Стоимость реставрации каждого из домов оценивают в 20,7 млн рублей.

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Кроме того, в базе объектов, готовых для передачи инвесторам, числятся еще два памятника. Восстановление солдатской и офицерской бани военного городка, построенного на территории современного Октябрьского района в начале 20 века, обойдется в 48,8 млн рублей.

А приведение в первоначальное состояние школы, построенной по проекту архитектора Крячкова, потребует привлечения финансирования в размере 34,2 млн рублей. Осенью текущего года «Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области» разработал проектную документацию на реставрационные работы. Сейчас она проходит необходимую экспертизу.

О том, как выглядит одна из первых каменных школ снаружи и внутри, смотрите в нашем видео.

Проект Наследие.Дом.рф разработан госкорпорацией Дом.рф совместно с российским министерством культуры. Вложения в реставрацию исторических зданий портал называет инвестициями в бизнес. В обмен на участие в сохранении культурного наследия предпринимателям обещают льготные условия кредитования и дополнительные меры государственной поддержки.

Всего в базе более 1000 исторических построек в разных регионах России, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

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