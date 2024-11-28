По данным Авито Авто: доля новых китайских авто на рынке составляет 68%

Звездный состав экспертов на конференции собрала сессия блогеров. Максим Кадаков (главный редактор журнала «За Рулем»), Елена Лисовская («Лиса рулит»), команда «Привет Тачки» в лице Ильи Фролова и Алексея Жутикова, а также Алексей Бутенко (руководитель Журнала Авито Авто) провели разбор актуальных трендов автомобильного контента. Эксперты поделились ценными советами о том, как создавать востребованный контент, развивать личный бренд и эффективно взаимодействовать с аудиторией в социальных сетях. Особый акцент был сделан на практических инструментах для развития каналов дилерских центров в digital-пространстве и построении долгосрочной коммуникационной стратегии. Участники сессии обсудили, как превратить автомобильный контент в мощный инструмент привлечения клиентов и построения долгосрочных отношений с аудиторией, а также проанализировали оформление и публикации нескольких telegram-каналов дилеров и дали советы по их улучшению.