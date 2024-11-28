По данным Авито Авто: доля новых китайских авто на рынке составляет 68%

Posted 28 ноября, 04:26
Published 28 ноября, 04:26
Modified 28 ноября, 04:27
Updated 28 ноября, 04:27
Эксперты проанализировали тренды авторынка и представили данные по динамике спроса и предложения в сегменте дилерских авто. Как выяснилось, доля предложений автомобилей из Китая сейчас находится на уровне 68%, еще 22% рынка занимают российские автомобили. Марки автомобилей из других стран делят между собой всего лишь оставшиеся 10%.
Лояльность покупателей к китайскому автопрому демонстрирует анализ кросс-интереса покупателей машин. Поисковые запросы тех, кто купил новый китайский автомобиль, ранее включали европейские, японские или корейские марки — именно машины с пробегом рассматривали наряду с «китайцами». Сегодня альтернативой выбранному новому китайскому автомобилю становятся другие бренды из Китая. Например, авто марки Geely конкурирует за внимание автовладельцев с новым Haval Jolion, а также с Toyota Camry и Hyundai Santa Fe с пробегом. Вместе с новой моделью бренда JETOUR рассматривают Jaecoo J7, Toyota Camry, Hyundai Solaris и Kia Sportage.
Обратная ситуация пока наблюдается на рынке автомобилей с пробегом. Китайские авто не так давно заняли российский рынок, поэтому пока что 70% машин с пробегом держат европейские, японские и корейские автомобили. Доля российских авто на вторичном рынке составляет 25%, на китайские же машины приходится всего 5% предложений.
«В сегменте автомобилей с пробегом предложение на площадке Авито Авто увеличилось на 35% по отношению к октябрю предыдущего года. Доля предложений от дилеров в этом сегменте составила 22%. Сохраняющаяся доступность автомобилей с пробегом у дилеров говорит о том, что они становятся более клиентоориентированными», — отметил руководитель команды аналитики коммерческого блока Авито Авто Артем Соколов.
Аналитики отмечают, что дилеры все чаще выходят с предложениями на онлайн-платформы, что не просто отвечает требованиям рынка, но и увеличивает интерес покупателей к онлайн-поиску автомобилей. Опрос пользователей платформы показал, что 34% покупателей готовы купить автомобиль у дилера — это на 5% больше, чем год назад. 82% покупателей после покупки у дилера оценили свой опыт положительно.
По словам директора по развитию сегмента автодилеров Авито Авто Антона Воронова, сейчас на платформу приходят более 36,6 миллионов пользователей в месяц, одновременно размещается более 1 миллиона легковых авто и ежедневно заключается 28 тысяч сделок.
«Наши показатели свидетельствуют в том числе о росте активности среди автопроизводителей и дилеров, стремящихся расширить свое присутствие на рынке. Поэтому наши цели на 2024 год — поддерживать дилеров, предоставляя им бизнес-решения для повышения эффективности работы в цифровом пространстве, а также помогать пользователям быстрее и удобнее решать задачи с покупкой и продажей автомобилей», — отметил Воронов.
Звездный состав экспертов на конференции собрала сессия блогеров. Максим Кадаков (главный редактор журнала «За Рулем»), Елена Лисовская («Лиса рулит»), команда «Привет Тачки» в лице Ильи Фролова и Алексея Жутикова, а также Алексей Бутенко (руководитель Журнала Авито Авто) провели разбор актуальных трендов автомобильного контента. Эксперты поделились ценными советами о том, как создавать востребованный контент, развивать личный бренд и эффективно взаимодействовать с аудиторией в социальных сетях. Особый акцент был сделан на практических инструментах для развития каналов дилерских центров в digital-пространстве и построении долгосрочной коммуникационной стратегии. Участники сессии обсудили, как превратить автомобильный контент в мощный инструмент привлечения клиентов и построения долгосрочных отношений с аудиторией, а также проанализировали оформление и публикации нескольких telegram-каналов дилеров и дали советы по их улучшению.