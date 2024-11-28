Почти сотню кораллов изъяли у туриста на таможне в Новосибирском аэропорту

Кемеровчанин возвращался домой из отпуска в ОАЭ. В качестве сувенира он привез с собой морские кораллы, которые по закону относятся к объектам дикой флоры и фауны и потому подлежат обязательному декларированию. По незнанию, необходимые документы он не предоставил. Сотрудники таможни изъяли экзотический багаж весом более килограмма.