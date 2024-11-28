Почти сотню кораллов изъяли у туриста на таможне в Новосибирском аэропорту

Posted 28 ноября, 18:30
Published 28 ноября, 18:30
Modified 28 ноября, 18:32
Updated 28 ноября, 18:32
Кемеровчанин возвращался домой из отпуска в ОАЭ. В качестве сувенира он привез с собой морские кораллы, которые по закону относятся к объектам дикой флоры и фауны и потому подлежат обязательному декларированию. По незнанию, необходимые документы он не предоставил. Сотрудники таможни изъяли экзотический багаж весом более килограмма.
Ранее из-за непогоды самолет из Новосибирска не смог приземлиться.