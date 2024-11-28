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Posted 28 ноября, 18:30

Published 28 ноября, 18:30

Modified 28 ноября, 18:32

Updated 28 ноября, 18:32

В Толмачёво изъяли кораллы из багажа

Почти сотню кораллов изъяли у туриста на таможне в Новосибирском аэропорту

28 ноября 2024, 18:30
Фото: 1MI. В Толмачёво изъяли кораллы из багажа
В Толмачёво таможенники изъяли у туриста 93 морских коралла. В пресс-службе Сибирского таможенного управления напомнили, какие предметы необходимо декларировать перед перевозкой.

Кемеровчанин возвращался домой из отпуска в ОАЭ. В качестве сувенира он привез с собой морские кораллы, которые по закону относятся к объектам дикой флоры и фауны и потому подлежат обязательному декларированию. По незнанию, необходимые документы он не предоставил. Сотрудники таможни изъяли экзотический багаж весом более килограмма.

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