«Подключение запущено»: губернатор прокомментировал аварийное отключение газа

Posted 28 ноября, 12:41
Published 28 ноября, 12:41
Modified 28 ноября, 12:43
Updated 28 ноября, 12:43
Авария на газопроводе произошла в Искитиме. Из-за аварийного отключения пострадали жители трех населенных пунктов.
Губернатор уточнил, что во время работ была повреждена труба. Сейчас замгубернатора Олег Клемешов сообщил о запуске трубопровода. Котельные известили о возможности отбора газа и отключения от резервного топлива. Сообщается, что на данный момент подключение запущено. Неисправность устранят в ближайшее время.