«Подключение запущено»: губернатор прокомментировал аварийное отключение газа

Губернатор уточнил, что во время работ была повреждена труба. Сейчас замгубернатора Олег Клемешов сообщил о запуске трубопровода. Котельные известили о возможности отбора газа и отключения от резервного топлива. Сообщается, что на данный момент подключение запущено. Неисправность устранят в ближайшее время.