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Posted 28 ноября, 12:41

Published 28 ноября, 12:41

Modified 28 ноября, 12:43

Updated 28 ноября, 12:43

Авария на газопроводе произошла в Искитиме

«Подключение запущено»: губернатор прокомментировал аварийное отключение газа

28 ноября 2024, 12:41
Фото: 1MI. Авария на газопроводе произошла в Искитиме

Губернатор прокомментировал аварийное отключение газа в Новосибирской области

Андрей Травников прокомментировал аварийное отключение газа в Искитиме в официальном телеграмм-канале.

Авария на газопроводе произошла в Искитиме. Из-за аварийного отключения пострадали жители трех населенных пунктов.

Губернатор уточнил, что во время работ была повреждена труба. Сейчас замгубернатора Олег Клемешов сообщил о запуске трубопровода. Котельные известили о возможности отбора газа и отключения от резервного топлива. Сообщается, что на данный момент подключение запущено. Неисправность устранят в ближайшее время.

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