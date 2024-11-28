Подростку прострелили щеку в Новосибирске — прокуратура начала проверку

Posted 28 ноября, 06:38
Published 28 ноября, 06:38
Modified 28 ноября, 06:40
Updated 28 ноября, 06:40
Все случилось 27 ноября в Кировском районе. На улицу Петухова пришли разбираться подростки. Как говорили очевидцы в соцсетях, двое 15-летних мальчишек склоняли другого школьника оформить на него карты. Вероятно, это делалось для отмывания денег.
По поводу этой ситуации пришел разбираться его старший брат. Парень тоже несовершеннолетний. Между подростками произошла драка. Один из детей выстрелил брату в лицо из сигнального пистолета. Он пострадал. Ему накладывали несколько швов на рану.
Прокуратура начала проверку инцидента. Ведомство даст оценку работе органов профилактики по работе с подростками. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.