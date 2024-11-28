atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 28 ноября, 06:38

Published 28 ноября, 06:38

Modified 28 ноября, 06:40

Updated 28 ноября, 06:40

Парни подрались

Подростку прострелили щеку в Новосибирске — прокуратура начала проверку

28 ноября 2024, 06:38
Фото: Изображение Midjourney. Парни подрались

В Новосибирске прокуратура проверит нападение с пистолетом на подростка

В Новосибирске началась проверка нападения на подростка с пистолетом, сообщили в СКР и прокуратуре.

Все случилось 27 ноября в Кировском районе. На улицу Петухова пришли разбираться подростки. Как говорили очевидцы в соцсетях, двое 15-летних мальчишек склоняли другого школьника оформить на него карты. Вероятно, это делалось для отмывания денег.

По поводу этой ситуации пришел разбираться его старший брат. Парень тоже несовершеннолетний. Между подростками произошла драка. Один из детей выстрелил брату в лицо из сигнального пистолета. Он пострадал. Ему накладывали несколько швов на рану.

Прокуратура начала проверку инцидента. Ведомство даст оценку работе органов профилактики по работе с подростками. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Скандальную драку футболистов ФК «Сибирь» проверят в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
В лицее Новосибирска обрушился потолокНовосибирского бизнесмена и чиновника из мэрии уличили в махинациях с 32 млнБолее 60 тысяч новых мест допобразования открыто в регионе в рамках нацпроекта
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Прокуратура#Проверка#Драка#Подростки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика