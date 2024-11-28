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Posted 28 ноября, 05:03

Published 28 ноября, 05:03

Modified 28 ноября, 05:05

Updated 28 ноября, 05:05

Школьники избили жертву

Подростку в Новосибирске выстрелили в лицо

28 ноября 2024, 05:03
Фото: 1MI. Школьники избили жертву
Новосибирскому подростку прострелили лицо: информацию подтвердили в полиции.

Инцидент произошел 27 ноября во дворе дома. На улице Петухова в ЖК «Матрешкин двор» случилось нападение на подростка.

Как рассказали очевидцы в соцсетях, на школьника двое парней, которым 15 лет, захотели оформить банковские карты для своих целей. Об этом узнал старший брат ребенка и вызвал ровесников на разговор. Диалога не получилось.

На «стрелку» компания пришла с сигнальным пистолетом. Предполагается, что они выстрелили в подростка. У него была прострелена щека. Ему наложили несколько швов. Написано заявление в полицию. Правоохранители установили личности злоумышленников. Проводится проверка. Недавно в подъезде произошел кровавый дебош.

Фото: АСТ-54
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Полиция#Драка#Подростки#Конфликт
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