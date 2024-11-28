Подростку в Новосибирске выстрелили в лицо

Posted 28 ноября, 05:03
Published 28 ноября, 05:03
Modified 28 ноября, 05:05
Updated 28 ноября, 05:05
Инцидент произошел 27 ноября во дворе дома. На улице Петухова в ЖК «Матрешкин двор» случилось нападение на подростка.
Как рассказали очевидцы в соцсетях, на школьника двое парней, которым 15 лет, захотели оформить банковские карты для своих целей. Об этом узнал старший брат ребенка и вызвал ровесников на разговор. Диалога не получилось.
На «стрелку» компания пришла с сигнальным пистолетом. Предполагается, что они выстрелили в подростка. У него была прострелена щека. Ему наложили несколько швов. Написано заявление в полицию. Правоохранители установили личности злоумышленников. Проводится проверка. Недавно в подъезде произошел кровавый дебош.