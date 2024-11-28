Подростку в Новосибирске выстрелили в лицо

На «стрелку» компания пришла с сигнальным пистолетом. Предполагается, что они выстрелили в подростка. У него была прострелена щека. Ему наложили несколько швов. Написано заявление в полицию. Правоохранители установили личности злоумышленников. Проводится проверка. Недавно в подъезде произошел кровавый дебош.