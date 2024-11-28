Ребенка сбили на пешеходном переходе в Новосибирске

Posted 28 ноября, 12:10
Published 28 ноября, 12:10
Modified 28 ноября, 12:12
Updated 28 ноября, 12:12
Ребенок переходил дорогу по нерегулируемому переходу напротив Столетова 7. Водитель иномарки наехал на малолетнего пешехода. Семилетний мальчик получил травмы, тяжесть которых не сообщается, и был доставлен в больницу.
Сейчас сотрудники ДПС уточняют обстоятельства дорожно-транспортного инцидента.
Сотрудники ДПС напоминают родителям о том, как важно проговаривать с детьми правила личной безопасности на дорогах. Составьте безопасный маршрут школьника, который бы проходил по регулируемым пешеходным переходам, а также приучите ребенка к осторожности при переходе дороги.