Ребенка сбили на пешеходном переходе в Новосибирске

Сотрудники ДПС напоминают родителям о том, как важно проговаривать с детьми правила личной безопасности на дорогах. Составьте безопасный маршрут школьника, который бы проходил по регулируемым пешеходным переходам, а также приучите ребенка к осторожности при переходе дороги.