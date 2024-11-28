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Posted 28 ноября, 12:10

Published 28 ноября, 12:10

Modified 28 ноября, 12:12

Updated 28 ноября, 12:12

Ребенка сбили на пешеходном переходе в Новосибирске

Ребенка сбили на пешеходном переходе в Новосибирске

28 ноября 2024, 12:10
Фото: 1MI. Ребенка сбили на пешеходном переходе в Новосибирске
На улице Столетова водитель Хонды сбил 7-летнего пешехода. Мальчик был доставлен в больницу, сообщили сотрудники Госавтоинспекции.

Ребенок переходил дорогу по нерегулируемому переходу напротив Столетова 7. Водитель иномарки наехал на малолетнего пешехода. Семилетний мальчик получил травмы, тяжесть которых не сообщается, и был доставлен в больницу.

Сейчас сотрудники ДПС уточняют обстоятельства дорожно-транспортного инцидента.

Сотрудники ДПС напоминают родителям о том, как важно проговаривать с детьми правила личной безопасности на дорогах. Составьте безопасный маршрут школьника, который бы проходил по регулируемым пешеходным переходам, а также приучите ребенка к осторожности при переходе дороги.

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