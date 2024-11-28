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Posted 28 ноября, 11:28

Published 28 ноября, 11:28

Modified 28 ноября, 11:30

Updated 28 ноября, 11:30

Жители Новосибирской области пожаловались на сбой работы T2

Сбой работы T2 — что произошло у оператора

28 ноября 2024, 11:28
Фото: 1MI. Жители Новосибирской области пожаловались на сбой работы T2

Жители Новосибирской области пожаловались на сбой работы T2

Сегодня была зафиксирована нестабильность в работе оператора T2. Больше всех от сбоев пострадали жители Новосибирской области.

Сообщается о неполадках в работе мобильного оператора. Наибольшее количество жалоб абонентов было зафиксировано именно в Новосибирской области, по данным ресурса DownDetector.

Пользователи отмечают, что не могут дозвонится до других абонентов, а также пропал доступ в интернет. О причинах сбоя сообщений не поступало. Оператор ситуацию тоже не комментирует, что произошло — неизвестно.

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