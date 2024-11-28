Сбой работы T2 — что произошло у оператора

Posted 28 ноября, 11:28
Published 28 ноября, 11:28
Modified 28 ноября, 11:30
Updated 28 ноября, 11:30
Сообщается о неполадках в работе мобильного оператора. Наибольшее количество жалоб абонентов было зафиксировано именно в Новосибирской области, по данным ресурса DownDetector.
Пользователи отмечают, что не могут дозвонится до других абонентов, а также пропал доступ в интернет. О причинах сбоя сообщений не поступало. Оператор ситуацию тоже не комментирует, что произошло — неизвестно.
Ранее в Новосибирске перестали работать банкоматы и приложение Т-банка.