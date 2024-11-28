Счастливчик из Новосибирской области выиграл в лотерею миллион

Также стали известны самые везучие женские имена в лотереях. В лидеры выбились Натальи и Елены. Повезло еще одному новосибирцу: он выиграл квартиру в Москве, купив обычный пылесос. Несколько месяцев назад новосибирцы были в шоке от информации, что мать выиграла 100 млн рублей, однако все оказалось по-другому.