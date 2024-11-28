Счастливчик из Новосибирской области выиграл в лотерею миллион

Posted 28 ноября, 03:30
Published 28 ноября, 03:30
Modified 28 ноября, 03:32
Updated 28 ноября, 03:32
Свой миллион выиграл житель Колывани. Он стал 24 новосибирцем, которому повезло в 2024 году. Теперь уроженец небольшого поселка стал богаче на миллион рублей.
А вот другой миллионер не стал забирать свои деньги. Его продолжают искать в Новосибирской области. Недавно по-настоящему богатым стал обычный дворник. Он выиграл 24 млн рублей.
Также стали известны самые везучие женские имена в лотереях. В лидеры выбились Натальи и Елены. Повезло еще одному новосибирцу: он выиграл квартиру в Москве, купив обычный пылесос. Несколько месяцев назад новосибирцы были в шоке от информации, что мать выиграла 100 млн рублей, однако все оказалось по-другому.