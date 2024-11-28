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Posted 28 ноября, 03:30

Published 28 ноября, 03:30

Modified 28 ноября, 03:32

Updated 28 ноября, 03:32

На одного миллионера стало больше

Счастливчик из Новосибирской области выиграл в лотерею миллион

28 ноября 2024, 03:30
Фото: 1MI. На одного миллионера стало больше
В Новосибирской области очередному счастливчику удалось выиграть крупную сумму денег, сообщили в «Национальной лотерее».

Свой миллион выиграл житель Колывани. Он стал 24 новосибирцем, которому повезло в 2024 году. Теперь уроженец небольшого поселка стал богаче на миллион рублей.

А вот другой миллионер не стал забирать свои деньги. Его продолжают искать в Новосибирской области. Недавно по-настоящему богатым стал обычный дворник. Он выиграл 24 млн рублей.

Также стали известны самые везучие женские имена в лотереях. В лидеры выбились Натальи и Елены. Повезло еще одному новосибирцу: он выиграл квартиру в Москве, купив обычный пылесос. Несколько месяцев назад новосибирцы были в шоке от информации, что мать выиграла 100 млн рублей, однако все оказалось по-другому.

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