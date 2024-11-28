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Posted 28 ноября, 08:47

Published 28 ноября, 08:47

Modified 28 ноября, 08:49

Updated 28 ноября, 08:49

Подписи подделали

Следователи проверят фальсификацию подписей при выборе УК под Новосибирском

28 ноября 2024, 08:47
Фото: 1MI. Подписи подделали
В Новосибирской области жители дома без выборов выбрали управляющую компанию, сами того не зная: об этом рассказали горожане.

В городе Обь произошел жилищно-коммунальный скандал. Управляющую компанию обвиняют в фальсификации подписей жильцы нового дома ЖК «Полет» на Геодезической улице.

Управляющие компании решили выбрать при голосовании. Кандидатов было несколько, включая «ТехСтрой» и «Ленинская». Работой первой компании жильцы довольны не были, а при выборе склонялись ко второй. Однако сбор подписей прошел без самих новосибирцев. Об этом они узнали, когда их УК стала компания «ТехСтрой».

Они проверили подписи на сайте ГИС ЖКХ и удивились, что там были их голоса, пишет «Прецедент». Жители дома уверяют, что их подписи были подделаны, а протокол общего собрания сфальсифицирован. Тогда собственники обратились в СК. Следователи начали проверку. На такой произвол компаний уже обращал внимание глава СК Александр Бастрыкин.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Управляющая компания#Подписи#Фальсификация
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