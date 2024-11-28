Следователи проверят фальсификацию подписей при выборе УК под Новосибирском

Posted 28 ноября, 08:47
Published 28 ноября, 08:47
Modified 28 ноября, 08:49
Updated 28 ноября, 08:49
В городе Обь произошел жилищно-коммунальный скандал. Управляющую компанию обвиняют в фальсификации подписей жильцы нового дома ЖК «Полет» на Геодезической улице.
Управляющие компании решили выбрать при голосовании. Кандидатов было несколько, включая «ТехСтрой» и «Ленинская». Работой первой компании жильцы довольны не были, а при выборе склонялись ко второй. Однако сбор подписей прошел без самих новосибирцев. Об этом они узнали, когда их УК стала компания «ТехСтрой».
Они проверили подписи на сайте ГИС ЖКХ и удивились, что там были их голоса, пишет «Прецедент». Жители дома уверяют, что их подписи были подделаны, а протокол общего собрания сфальсифицирован. Тогда собственники обратились в СК. Следователи начали проверку. На такой произвол компаний уже обращал внимание глава СК Александр Бастрыкин.