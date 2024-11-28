Следователи проверят фальсификацию подписей при выборе УК под Новосибирском

Управляющие компании решили выбрать при голосовании. Кандидатов было несколько, включая «ТехСтрой» и «Ленинская». Работой первой компании жильцы довольны не были, а при выборе склонялись ко второй. Однако сбор подписей прошел без самих новосибирцев. Об этом они узнали, когда их УК стала компания «ТехСтрой».